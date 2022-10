https://cz.sputniknews.com/20221028/vrabel-ceska-vlada-hraje-valecny-fotbal-kdy-fandi-jedne-strane-proti-druhe-nemuzeme-si-to-dovolit-18803610.html

Vrabel: Česká vláda hraje válečný fotbal, kdy fandí jedné straně proti druhé. Nemůžeme si to dovolit

Svolavatel demonstrací Ladislav Vrabel přiblížil svůj pohled na minulé protivládní protesty v ČR a uvedl cíl nové demonstrace. V rozhovoru pro Sputnik... 28.10.2022, Sputnik Česká republika

Jak hodnotíte zářijovou demonstraci a kroky vlády po ní?Ladislav Vrabel: Demonstrace byla skvělá. Především lidé, občané byli fantastičtí. Nálada byla parádní. Celkově všichni z toho určitě měli dobrý pocit. Co se týče vlády, ta z toho asi neměla tak velkou radost, protože celý Václavák křičel: „Demisi, demisi!”. Co se týče kroků vlády, to jsou znovu populistické rádoby kroky, které českým lidem vůbec nepomohou.Souhlasíte se strategií vlády pro celoevropské řešení zastropování cen v průmyslu a proč?To byl další podvod na lidi. Vláda před druhou demonstrací narychlo slíbila zastropování cen. Stalo se to také před volbami a hned potom řekli, že pro průmysl to nebude platit. I to zastropování cen je špatné, protože vláda musí problém drahé elektřiny vyřešit systémově a komplexně. Z mého pohledu nejlepší řešení je, aby vláda odkoupila akcie od minoritních akcionářů ČEZ, která by se pak proměnila z obchodní společnosti na veřejně prospěšnou. Na prvním místě pak nebude zisk, ale čeští lidé a české firmy. ČEZ by pak vyráběl elektřinu za přijatelné ceny.Zastropování cen je takové náhradní řešení. Když už dělá vláda náhradní řešení, protože je situace akutní a špatná, mělo by to být zastropování cen u výrobce, nikoliv u spotřebitele. Vláda by se měla dohodnout na tom, že to zastropuje u výrobce na 2,5 Kč.Heslo Česko na 1. místě nyní používá prezidentský kandidát, senátor Pavel Fišer. O čem to podle Vás svědčí?Pro nás to není heslo. My máme plán ČR na 1. místě. Nejdříve jsme udělali plán a říkali jsme mu Plán národní obnovy. Až po několika týdnech jsme ho přejmenovali na plán Česká republika na 1. místě, protože vláda má svůj plán národní obnovy, aby se to nepletlo.Název byl vlastně inspirovaný Donaldem Trumpem America first. V našem případě jde o časově a koncepčně rozsáhlý plán, má tři části a cíl, má sociologickou strategii.Jestli někdo používá prázdné heslo „Česká republika na 1. místě”, tak je to asi proto, aby se svezl na vlně úspěchu toho plánu. Pro nás to není heslo, je to plán, za kterým jdeme.Zástupci vládní koalice často obviňují opozici, včetně protestujících, z populismu a vyvolávají paniku mezi občany. Co si o této kritice myslíte? Jak byste definoval skupinu občanů, které zastupujete?Rozdělování společnosti je špatné v jakémkoliv směru, protože to jenom přináší nevraživost a hněv. Co se týče agendy „Česká republika na 1. místě”, tak máme na prvním místě skutečně Českou republiku a české občany. Vůbec nerozlišujeme jednotlivé lidi. Snažíme se udělat Česko místem, které bude dobré pro všechny občany.Na poslední demonstraci jste řekl, že v Srbsku čtou Sputnik, ale v Česku je blokovaný. Myslíte si, že je to důkaz cenzury?Stoprocentně je to důkaz cenzury. Dokonce srbský Sputnik si přečtete i na Slovensku i v Maďarsku. Jenom v ČR je cenzura. Ať nám někdo vysvětlí, za prvé, proč máme cenzuru v ČR, když nám ústava cenzuru výslovně zakazuje. Za druhé, proč Slováci mají možnost přemýšlet a rozhodnout se sami, proč Maďaři si můžou rozhodnout sami, jenom Češi z pohledu naší vlády nejsou dostatečně inteligentní, aby mohli posoudit, co je správně a co je špatně.Ministerstvo vnitra ČR projednává tzv. dezinformační zákon, který má umožnit legálně a v krátkém čase blokovat weby šířící dezinformace a propagandu. Jak tento návrh hodnotíte?To je další bezprecedentní porušování Ústavy ČR. Česká republika ústavou, to znamená nejvyšším zákonným opatřením, zakazuje jakoukoliv cenzuru. V ČR máme ústavou zajištěno, že máme svobodu vyznání, svobodu politického názoru. Vláda Petra Fialy, ministerstvo vnitra pana Rakušana nám vytváří čistou cenzuru. Myslím si, že lidi by měli povstat proti cenzuře a tuto vládu nechat odvolat.Přední zástupci české vlády se chystají koncem října jet do Kyjeva na jednání s ukrajinským prezidentem Zelenským. Co si myslíte o tomto počínání a zahraničněpolitické strategii vlády ohledně konfliktu na Ukrajině?Premiér Fiala už od února říkal, že jsme ve válce, což je první špatný krok vlády ohledně tohoto vojenského konfliktu, protože ČR není ve válce. Tím vytváří strach u obyvatelstva ČR, je to šíření poplašné zprávy, měl by za to nést odpovědnost. Vzhledem k aktérům toho konfliktu, ruské a ukrajinské straně, především k ruské straně, je to určitým způsobem manipulace. To považuji za špatné.Druhá věc, kterou považuji za špatnou, je to, že ČR posílá zbraně do tohoto konfliktu. Už od února tvrdím, že jediné, co my jako Česká republika si můžeme dovolit, je vyzývat k jednání o míru.Tady česká vláda hraje válečný fotbal, kdy fandí jedné straně proti druhé straně. Můj názor je takový, že my si to nemůžeme dovolit, ani vůči ukrajinské straně proti ruské straně, ani ruské straně proti té ukrajinské. Musíme pochopit, že jediné, co má smysl, je jednat o míru.Další věc, kterou vláda Petra Fialy udělala špatně, je to, že ministryně Černochová veřejně napsala, že jí není líto ani oběti teroristického činu Darji Duginové, ani jejího otce. To považuji za veřejné schvalování teroristického činu. Je to naprosto nepřípustné.Co se týče toho, co říkal ruský velvyslanec v OSN Něbenzja o středisku pro trénování diverzantů a atentátníků do DLR v České republice, tak to považuji za opravdu nešťastné, aby Česká republika se podílela na trénování teroristů.

