https://cz.sputniknews.com/20221029/dohoda-s-usa-robi-zo-sr-cie-odvetnych-uderov-rf-carnogursky-hovori-o-referende-za-zrusenie-zmluvy--18807935.html

Dohoda s USA robí zo SR cieľ odvetných úderov RF. Čarnogurský hovorí o referende za zrušenie zmluvy

Dohoda s USA robí zo SR cieľ odvetných úderov RF. Čarnogurský hovorí o referende za zrušenie zmluvy

29. októbra sa v Sliači uskutoční referendum, v ktorom budú mať obyvatelia možnosť sa vyjadriť k zriadeniu americkej základne na neďalekom vojenskom letisku... 29.10.2022, Sputnik Česká republika

2022-10-29T08:59+0200

2022-10-29T08:59+0200

2022-10-29T08:59+0200

názory

ján čarnogurský

slovensko

usa

vojenská přítomnost

spolupráce

letiště

letecká základna sliač

eu

sankce

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0f/18014992_0:57:900:563_1920x0_80_0_0_989dea6ad042774a442aa8c280c994c7.jpg

Zhodnotil navrhnuté opatrenia Ministerstva financií proti dopadom energetickej krízy.Starostka mesta pani Bagrová dala svoj súhlas na uskutočnenie referenda a zohľadnenie jeho výsledkov pri rozhodovaní o Dohode o vojenskej spolupráci medzi SR a USA. Dohoda bola podpísaná ešte vo februári. V čom podľa vás spočíva prínos referenda v Sliači? Aké nebezpečenstvo predstavuje americká základňa pre Slovensko z hľadiska celkovej bezpečnosti krajiny, miestneho obyvateľstva a infraštruktúry?JUDr. Ján Čarnogurský: Referendum nebude záväzné pre vládu a parlament, ostatne, ako už píšete, dohodu s USA už slovenská vláda a parlament schválili. Bude mať však značný propagandistický význam pre obyvateľov Slovenska. Za referendum o zrušení dohody s USA sa zbierajú podpisy (ja som členom petičného výboru). Dohoda S USA robí zo Slovenska cieľ odvetných ruských úderov.V deň štátneho sviatku sa bude v Bratislave konať protivládny protest Slovensko na 1. mieste. Do akej miery je táto forma vyjadrenia občianskeho protestu efektívna? Bude mať významný vplyv na nové rozhodnutia vlády počas energetickej krízy?Demonštrácia zapadá do série protivládnych demonštrácií na Slovensku a demonštrácií v ďalších krajinách EÚ, vyjadrujúcich nesúhlas s ekonomickou a protiruskou politikou EÚ. Demonštrácie síce neprinesú okamžitú zmenu politiky, ale pripravujú atmosféru pre zmenu v spojení s nejakou budúcou udalosťou, ktorá sa môže stať.Ministerstvo financií začiatkom týždňa predstavilo štátnu pomoc pre slovenské firmy. Mala by platiť od roku 2023 na dobu troch mesiacov. Plán finančnej pomoci pre energeticky náročné firmy sa bude vypočítavať zvlášť a bude odvodený od zatiaľ neschváleného štátneho rozpočtu. Ako hodnotíte túto vládnu pomoc a jej načasovanie? Čo si myslíte o cieľoch celoeurópskeho spoločného riešenia energetickej krízy?Plán ministerstva financií je chabý pokus o zmiernenie negatívneho dopadu protiruských sankcií na európsku a slovenskú politiku. V januári 2023 bude Rada EÚ hlasovať o predĺžení najdôležitejšieho balíka protiruských sankcií, ekonomických. Na predĺženie sa vyžaduje jednohlasnosť. Stačilo by, aby Slovensko v januári hlasovalo proti predĺženiu sankcií a sankcie by padli. Súčasná slovenská vláda však nemá formát na také hlasovanie. Tým sa slovenská vláda stáva spoluvinníkom negatívnych ekonomických dôsledkov sankcií a ekonomických problémov na Slovensku. To isté platí pre celú Európsku úniu.Slovenská polícia dnes zverejnila video, ktoré upozorňuje na nebezpečenstvo šírenia dezinformácií týkajúcich sa konfliktu na Ukrajine. Jeho hlavnými hrdinami sú dvaja ruskí agenti, ktorí sa vysmievajú naivite Slovákov a ich kladnému vzťahu k Rusku. Myslíte si, že cieľom Ruska je „zničiť Slovensko“? Čo podľa vás v skutočnosti sledujú podobné videá? Mohlo by sa podľa vás jednať o sofistikovaný spôsob vyvolávania nenávisti voči Rusku alebo o využitie „ruskej hrozby“ vo vnútropolitickom boji?Video som nevidel. Dvaja akýsi agenti nemôžu rozhodovať o európskej politike ani Ruska ani Európy.Ruský minister obrany Sergej Šojgu koncom minulého týždňa upozornil svoje náprotivky vo Veľkej Británii, Francúzsku a Turecku na nebezpečenstvo odpálenia špinavej bomby zo strany Ukrajiny. Prečo podľa Vás slovenská vláda tuto možnú hrozbu ignoruje?Slovenská vláda je okresnou vládou, použitie špinavej bomby na Ukrajine je za rámcom jej horizontu.

https://cz.sputniknews.com/20221028/fico-mier-na-ukrajine-je-v-narodnostatnom-zaujme-slovenska-18804060.html

slovensko

usa

letecká základna sliač

eu

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

ján čarnogurský, slovensko, usa, vojenská přítomnost, spolupráce, letiště, letecká základna sliač, eu, sankce, rusko, ekonomika