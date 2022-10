https://cz.sputniknews.com/20221029/osn-vyzvala-kodstraneni-prekazek-pro-export-hnojiv-zruska-18808979.html

OSN vyzvala k odstranění překážek pro export hnojiv z Ruska

OSN vyzvala k odstranění překážek pro export hnojiv z Ruska

Organizace spojených národů vyzvala všechny strany, aby vynaložily maximální úsilí k prodloužení černomořské obilní iniciativy, a také k odstranění zbývajících... 29.10.2022, Sputnik Česká republika

„Vyzýváme všechny strany, aby vynaložily veškerá úsilí k obnovení černomořské obilní iniciativy a k co nejúplnější realizaci obou dohod (o exportu ukrajinských potravin přes Černé moře a také o exportu ruských hnojiv a potravin) včetně co nejrychlejšího odstranění jakýchkoli zbývajících překážek pro export ruského obilí a hnojiv,“ řekl Dujarric.Podle jeho slov je OSN ochotna pokračovat v práci se všemi stranami pro dosažení tohoto cíle.Vlády, lodní společnosti, obchodníci s obilím a hnojivy, a také farmáři v celém světě očekávají nyní „jistotu do budoucna“, dodal.V Istanbulu byly 22. července podepsány dva vzájemně spojené dokumenty pro řešení problému dodávek potravin a hnojiv na světové trhy. Oba dokumenty tvoří jednotný balík. Ten první dokument – memorandum – předpokládá závazky OSN pro odvolání různých omezení exportu ruské zemědělské produkce a hnojiv na světové trhy. Ten druhý určuje algoritmus vývozu ukrajinské zemědělské produkce z černomořských přístavů kontrolovaných Ukrajinou.Jak poukazuje Moskva, v části exportu z Ruska dohoda zatím nefunguje. Platnost obilní dohody vyprší 19. listopadu, perspektivy jejího prodloužení nejsou zatím jasné.

