Po vystoupení v Pensylvánii imitoval Biden skok z jeviště

Prezident USA Joe Biden po svém vystoupení v Pensylvánii předstíral, že chce skočit z jeviště. Viceprezidentka Kamala Harrisová mu nahrála a tvářila, jakoby ho... 29.10.2022, Sputnik Česká republika

2022-10-29T21:11+0200

2022-10-29T21:11+0200

2022-10-29T21:11+0200

svět

usa

joe biden

Poté se Biden trochu omeškal, poslal obecenstvu vzdušný polibek a ukázal mu palec. Pak běžel poklusem do zákulisí.Včera zveřejnila televizní stanice NBC News na YouTube videozáznam, na němž se Biden znovu stal hvězdou trapných situací. Po ukončení projevu v Syracuse (stát New York) prezident po nějakou dobu sobě samému tleskal, stál na místě a nechápal, kam má jít. Poté jedna z přítomných žen mu pomohla usednout na židli, která stála na jevišti.20. října se Biden přeřekl v průběhu vystoupení před voliči v Pittsburghu, a pak nemohl najít východ z jeviště. Po ukončení projevu odstoupil od tribuny a obrátil se směrem opačným schodům. Po nějakou dobu se Biden ohlížel, říkal něco nahlas a gestikuloval.22. září na konferenci The Global Fund, která probíhala v New Yorku, nedokázal Biden z jeviště sestoupit. Po ukončení projevu zamířil k východu, ale nesprávným směrem, a upadl do rozpaků. Opustit jeviště mu pomohli asistenti.Joe Biden má 79 let a je nejstarším prezidentem v dějinách USA. Nicméně oznámil, že se plánuje zúčastnit prezidentských voleb v roce 2024.

