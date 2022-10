https://cz.sputniknews.com/20221029/ve-velke-britanii-zustaly-zasoby-plynu-na-devet-dni-18810018.html

Ve Velké Británii zůstaly zásoby plynu na devět dní

Zásoby plynu ve Velké Británii stačí na devět dní, zatímco ve Francii na 103 dní. Oznámil to 28. října britský tabloid The Daily Mirror s odvoláním na... 29.10.2022, Sputnik Česká republika

„Ve Velké Británii zůstaly zásoby plynu na devět dní, má jedny z nejnižších zásob plynu v Evropě ve srovnání s Německem, kde stačí zásoby na 89 dní, Francií –103 dní a Nizozemskem – 123 dní,“ uvádí se ve zprávě.Deník upozorňuje na to, že v letošní zimě mohou Britové v případě nedostatku plynu narazit na plánovaná tříhodinová odpojení elektřiny.Podle slov šéfa britské elektroenergetické a plynové společnosti Johna Pettigrewa k odpojení elektřiny bude docházet nejspíše v lednu a v únoru, po večerech všedních dnů.V článku se také podotýká, že energetická společnost znovu otevírá svůj podzemní plynojem Rough, který umožní zvýšit plynové kapacity ve Spojeném království o 50% a stane se pro zemi klíčovým v zimě.Mezitím včera bylo oznámeno, že Velká Británie přestane importovat ruský zkapalněný zemní plyn (LNG) od 1. ledna 2023.17. října bylo oznámeno, že vláda Velké Británie zablokuje tarify na elektřinu a plyn pro domácnosti na pouhých sedm měsíců, a nikoli na dva roky, jak bylo dříve slíbeno. Od května roku 2023 budou úřady pomáhat s placením elektřiny jenom těm, kdo to nejvíce potřebují.29. srpna noviny The Independent oznámily, že podle výsledků průzkumu veřejného mínění v nadcházející zimě skoro každý čtvrtý Brit nezapojí topení kvůli rekordnímu růstu cen energie.27. srpna noviny The Evening Standard daly Britům nestandardní rady, jak šetřit s elektrickou energií. Doporučily ucpat okna a umývat nádobí v míse.Velká Británie a řada jiných evropských zemí narazila na růst cen energetických nosičů a potravin po zavedení sankcí proti Rusku. Západ zesílil sankční tlak na Rusko v souvislosti se speciální operací na ochranu Donbasu. Zavedená omezení však měla vážné následky pro celou světovou ekonomiku.

