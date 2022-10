Voják DLR, který se vrátil ze zajetí, vypráví o šikaně ze strany ukrajinských vojáků

Voják DLR vypráví, že ukrajinští vojáci otevřeně říkali , jak ho nenávidí. Mlátili ho, většinou do hrudníku, do ledvin a do hlavy. Ukrajinský voják probodl mu nohu nožem. A začal pohybovat nožem v noze. Když s tím skončil, vytáhl nůž a strčil mu prsty do nohy - do díry od kulky.