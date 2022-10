https://cz.sputniknews.com/20221030/blinken-vyzval-rusko-k-navratu-k--dohode-o-obilovinach-18811473.html

Blinken vyzval Rusko k návratu k dohodě o obilovinách

Blinken vyzval Rusko k návratu k dohodě o obilovinách

USA vyslovily politování ohledně rozhodnutí Ruska o dohodě o obilovinách a vyzvaly, aby se RF vrátila k účasti v ní, praví se v zveřejněném prohlášení... 30.10.2022, Sputnik Česká republika

2022-10-30

2022-10-30T12:11+0100

2022-10-30T12:11+0100

„Vyzýváme ruskou vládu, aby se vrátila k účasti v iniviativě, aby jednala v plném souladu s dohodou,” řekl.Ministerstvo obrany v sobotu informovalo, že Rusko pozastaví účast ve vývozu produkce z ukrajinských přístavů kvůli teroristickému útoku ve vodách u Sevastopolu. Časně ráno 29. října zaútočil Kyjev na lodě Černomořské flotily a civilní plavidla na vnější a vnitřní rejdě v moři u Sevastopolu. Dané lodě a infrastruktury byly používány k fungování humanitární trasy vývozu zemědělské produkce z Ukrajiny.V Istanbulu se 22. července konalo podepsání multilaterálních dohod o zrušení restrikcí na exportní dodávky ruských potravin a o pomoci Rusku ve vývozu ukrajinských obilovin. Dohoda, kterou podepsali zástupci Ruska, Turecka, Ukrajiny a OSN, stanoví vývoz obilovin, potravin a hnojiv po Černému moři ze tří přístavů včetně Oděsy.Ruský prezident Vladimir Putin na začátku září poukázal na to, že Západ vyváží většinu ukrajinských obilovin do vlastních států a ne do afrických zemí, jež to nutně potřebují. Podle jeho mínění, je třeba projednat s tureckým prezidentem restrikce ohledně této trasy. Stálý ruský zástupce při OSN Vasilij Nebenzja sdělil, že část potravinové dohody týkající se exportu ruských potravin a hnojiv nefunguje.Ministr zemědělství RF Dmitrij Patrušev učinil v sobotu prohlášení, že Rusko je připraveno dodat bezplatně nejchudobnějším zemím na 500 tisíc tun obilovin, a také uskutečnit dodávky do všech zainteresovaných zemí za přijatelné ceny. Ministr připomněl, že v Rusku bylo letos sklizeno 150 milionů tun obilovin, a že letošní exportní potenciál odhaduje ministerstvo na více než 50 milionů tun.

