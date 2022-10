https://cz.sputniknews.com/20221030/bloomberg-obcane-finska-riskuji-smrt-chladem-bez-ruske-elektriny-18812059.html

Bloomberg: Občané Finska riskují smrt chladem bez ruské elektřiny

Bloomberg: Občané Finska riskují smrt chladem bez ruské elektřiny

Obyvatelům Finska hrozí smrt chladem, pokud v zimě nebudou uskutečněna vějířová vypínání elektřiny kvůli zrušení dodávk z Ruska, píše Bloomberg. 30.10.2022, Sputnik Česká republika

Ruský energetický holding Inter RAO zrušil od 14. května dodávky elektřiny do Finska kvůli komplikacím s platbami za již prodanou elektřinu. Podle závěrů roku 2021 činil export elektřiny z Ruska do Finska 8,2 miliardy kilowatthodin.Nehledě na to, že na import z Ruska případá pouze menší část celkového množství finského nákupu elektřiny, může její ztráta mít negativní následky, praví se v článku.Manažer pro síťové operace finské elektroenergetické společnosti Fingrid Arto Pahkin prohlásil, že bez plánovaných vypnutí elektřiny v některých regionech dojde k velké poruše, která způsobí, že „lidé mohou zemřít chladem.”Bloomberg se odvolal na data finského ministerstva obrany, které sdělilo, co se stane, když teploty vzduchu klesnou na 20 stupňů Celsia pod nulou. Hned po vypnutí přestanou fungovat elektrické spotřebiče a veřejná doprava, nebudou také fungovat bankomaty a platební karty, budou zavřeny benzinové pumpy. Za 18 hodin klesne teplota v dřevěných budovách na 10 stupňů Celsia nad nulou. Za 30 hodin začnou dřevěné budovy promrzávat, vznikne nebezpečí protržení potrubí. Za 36 hodin pronikne chlad do betonových vícepodlažních domů, teplota klesne na 10 stupňů nad nulou. Za 4 dny praskne kvůli chladu ve většině domů potrubí, budou potřebovat evakuaci.Profesor univerzity Aalto Peter Lund varoval, že regulace spotřeby elektřiny ve Finsku může způsobit úplné vypnutí elektřiny v zemi. „V nejhorším případě to může způsobit vyřazení celého energetického systému, úplné vypnutí. Pak nebude elektřina v celé zemi ,” řekl.Západní státy, zejména Finsko, zažívají růst cen energetických zdrojů a prudkou inflaci kvůli vyhlášení sankcí proti Moskvě a kurzu na odmítnutí ruských paliv. Kvůli zdražení paliv, především plynu, přišel průmysl v Evropě v mnohém o konkurenční přednosti, což mělo dopad také na další sféry ekonomiky. USA a evropské státy zažívají rovněž rekordní inflaci za několik desetiletí.

