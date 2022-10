„Dostal ránu do hlavy.“ Ruský voják řekl, jak ukrajinští vojáci zastřelili jeho zraněného kolegu

Voják si myslel, že bude předstírat, že on je mrtvý. Přišel k němu ukrajinský voják a kopnul do něj nohou. A v tu chvíli byl zabit ránou do hlavy další člověk, který od něho ležel metr.