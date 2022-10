https://cz.sputniknews.com/20221030/peskov-promluvil-o-podmince-jednani-putina-a-bidena-18812748.html

Peskov promluvil o podmínce jednání Putina a Bidena

Jednání ruského prezidenta Vladimira Putina s jeho americkým protějškem Joem Bidenem by se mohla konat, kdyby USA chtěly vzít do úvahy znepokojení RF a vrátit... 30.10.2022, Sputnik Česká republika

Peskov o tom promluvil ve vysílání televize Rossija 1 v pořadu Moskva. Kreml. Putin. Úryvek z jeho prohlášení zveřejnil na Telegramu novinář Pavel Zarubin.V odpovědi na otázku, co by mohlo být platformou pro tato jednání lídrů dvou zemí, Peskov řekl, že je to přání USA vrátit se ke stavu z prosince-ledna a zvážit otázku:možná, že ne všechno z toho, co navrhují Rusové, nám vyhovuje, ale snad stojí to za to zahájit s nimi jednání? Mám na mysli návrhy dokumentů, jež byly předány jak Bruselu, tak Washingtonu,” vysvětlil Peskov.Novinář z The Washington Post David Ignatius napsal ve svém článku z 28. října, že by Bílý dům měl uposlechnout ruského prezidenta a zahájit jednání s RF, poněvadž nutnost toho je „až příliš jasná.”Senátor Rady federace Grigorij Karasin připustil předtím 26. října v rozhovoru pro list Izvestija možnost, že USA a Rusko mohou zahájit jednání o urovnání konfliktu na Ukrajině.Podle jeho názoru fakt, že američtí kongresmani poslali dopis prezidentu USA Joemu Bidenovi s výzvou změnit přístup ke konfliktu na Ukrajině a zahájit přímá jednání s Ruskem, svědčí o tom, že „myšlenky kolem tohoto tématu kolují v USA,” i když dopis byl pak odvolán.Koordinátor strategických komunikací v Radě národní bezpečnosti při Bílém domu John Kirby učinil 24. října prohlášení, že v administrativě prezidenta USA vědí o tomto dopisu a váží si znepokojení kongresmanů kvůli událostem na Ukrajině. Avšak, podle slov Kirbyho, nehodlají USA jednat s Ruskem bez účasti Ukrajiny.Ruský prezident Vladimir Putin prohlásil předtím 14. října na tiskové konferenci v Astaně, že zatím nevidí nutnost jednání s prezidentem USA, a poznamenal, že platforma pro jednání zatím neexistuje.Speciální vojenská operace na ochranu Donbasu, jejíž zahájení vyhlásil Putin 24. února, pokračuje. Rozhodnutí o jejím konání bylo přijato kvůli vyhrocení situace v regionu v důsledku ostřelování ze strany ukrajinské armády.

