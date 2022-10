https://cz.sputniknews.com/20221030/ruske-armada-se-behem-ofenzivy-v-dlr-vklinila--do-nepratelske-obrany-az-do-hloubky-tri-kilometru-18813466.html

Ruské armáda se během ofenzívy v DLR vklínila do nepřátelské obrany až do hloubky tří kilometrů

Ruské armáda se během ofenzívy v DLR vklínila do nepřátelské obrany až do hloubky tří kilometrů

Přinášíme aktuální zprávy o průběhu speciální vojenské operace Ruska na Ukrajině. Informuje o ní oficiální mluvčí ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov. 30.10.2022, Sputnik Česká republika

Ruská armáda postoupila k okrajům vesnice Pavlovka v DLR a vklínila se do nepřátelské obrany až do hloubky tří kilometrů, uvedlo ruské ministerstvo obrany.Ozbrojené síly RF v oblasti Kupjansku zatlačily ukrajinské vojáky a žoldáky na původní pozice, bylo zlikvidováno 250 vojáků a ozbrojenců.Ozbrojené síly Ukrajiny při pokusu o postup směrem na Krasnyj Liman přišly o více než 50 vojáků a jeden tank.Ruské jednotky získaly kontrolu nad řadou bašt a výšin v doněckém směru, zahynulo přes 100 ukrajinských vojáků.Ozbrojené síly byly směrem na Mykolajiv-Kryvyj Rih zahnány na původní pozice a ztratily více než 180 vojáků.Ozbrojené síly Ukrajiny se pokusily vylodit sabotážní a průzkumnou skupinu, která měla proniknout do Energodaru, ruské jednotky zničily jeden motorový člun.Ozbrojené síly Ukrajiny ostřelovaly Energodat a území Záporožské jaderné elektrárny, celkem Ukrajinci vypálili 10 střel.

