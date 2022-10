https://cz.sputniknews.com/20221030/soulska-vlada-dostala-pres-350-hlaseni-o-pohresovanych-lidech-po-masove-tlacenici-18812170.html

Soulská vláda dostala přes 350 hlášení o pohřešovaných lidech po masové tlačenici

Soulská vláda dostala přes 350 hlášení o pohřešovaných lidech po masové tlačenici

Soulská vláda dostala stovky hlášení o pohřešovaných lidech po masové tlačenici v čtvrti Itewon, v které se nachází velký počet barů, klubů a dalších podobných... 30.10.2022

Podle dat agentury dostaly soulské úřady v neděli ráno na 355 hlášení o lidech pohřešovaných po tlačenici během oslav Halloweenu. Městské úřady poskytují veškeré informace policii, aby to vyšetřila.Jedna obyvatelka sdělila například agentuře, že pátrá po své 19leté dceři, která se včera večer vydala do čtvrti, v které slavili Halloween, se svým přítelem. Žena pátrá dnes po dceři v nemocnicích.K tlačenici v Soulu, která měla za následek velký počet úmrtí, došlo včera během oslav Halloweenu. Podle odhadu policie se v čase tragédie nacházelo v dané čtvrti asi 100 tisíc lidí. Podle posledních zpráv zemřelo v důsledku incidentu 151 lidí, zranění utrpělo 82. Mezi zemřelými jsou tři dívky z Ruska. Většinu mrtvých činí mladí lidé ve věku 18-30 let.Jihokorejský prezident Jun Sok-jol vyhlásil v zemi národní smutek. Slíbil rovněž důkladné vyšetřování příčin tragédie, aby nedošlo k opakování podobných incidentů v budoucnu. Smutek potrvá do 00:00 6. listopadu.Soulská městská správa hodlá umístit ve středu města dočasné smuteční oltáře, aby obyvatelé mohli uctít památku obětí.

