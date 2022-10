https://cz.sputniknews.com/20221030/ve-finsku-prohlasili-ze-zbrane-z-ukrajiny-skonci-u-kriminalniku-18813000.html

Ve Finsku prohlásili, že zbraně z Ukrajiny skončí u kriminálníků

Ve Finsku prohlásili, že zbraně z Ukrajiny skončí u kriminálníků

Kriminálníci ve Finsku získávají zbraně dodané Ukrajině. 30. října o tom informovala ústřední správa finské kriminální policie. 30.10.2022, Sputnik Česká republika

„Máme informace, že se zbraně dodané Ukrajině již nacházejí ve Finsku. Zbraně byly objeveny také ve Švédsku, Dánsku a Nizozemí,” cituje Yle komisaře Kristera Algrena.Úřad sdělil, že jde o útočné pušky, ale podrobnější informace z bezpečnostních důvodů nezveřejnil. Algren řekl, že již existují trasy pašování zbraní z Ukrajiny do Finska, a že cyklistický gang Bandidos MC má pobočky v největších ukrajinských městech.V USA předtím 27. října ujistili, že mají plán na zabránění úniku zbraní dopravených na Ukrajinu v rámci vojenské pomoci. Jde o ochranu a evidenci zbraní a munice, zvýšení účinnosti ochrany hranic, a také rozšíření kapacit příslušných struktur v regionu v sféře zdržování, zjištění a zamezení protizákonného obratu zbraní.Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová řekla 20. října, že zbraně dodané Ukrajině skončí na černém trhu, že jejich měsíční pašovaný obrat dosahuje jedné miliardy dolarů.List The Sun napsal předtím 28. srpna, že Velká Británie je znepokojena pašováním zbraní z Ukrajiny zpět do království.Policejní služba Evropské unie zveřejnila 21. července zprávu o registraci případů pašování zbraní z Ukrajiny do EU. Byly zaregistrovány zejména případy obchodu a vycestování z Ukrajiny jednotlivých osob se zbraněmi, a také inzeráty na darknetu o prodeji protitankových systémů Javelin. Úřad se obává, že se zbraně mohou dostat do rukou teroristů.Ministr obrany RF Sergej Šojgu prohlásil 5. července, že část zbraní dodaných Západem Ukrajině skončí na černém trhu. Starší vědecký pracovniḯk Stockholmského mezinárodního ústavu pro výzkum míru Simon Weseman také promluvil 10. června o tom, že zbraně dodané Kyjevu mohou nakonec prostě zmizet na černém trhu kvůli tomu, že Ukrajina nekontroluje své území.Západní státy posílají Kyjevu zbraně a vojenskou techniku kvůli speciální operaci RF na ochranu Donbasu. Rusko ne jednou zdůraznilo, že tyto dodávky potahují konflikt a nepřispívají k diplomatickému vyřešení situace.

