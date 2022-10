https://cz.sputniknews.com/20221030/zdroj-turecko-pouziva-v-potravinove-dohode-telefonni-diplomacii-18812624.html

Zdroj: Turecko používá v potravinové dohodě telefonní diplomacii

Zdroj: Turecko používá v potravinové dohodě telefonní diplomacii

Turecko používá na všech úrovních takzvanou telefonní diplomacii s Moskvou o situaci s dohodou o obilovinách, řekl Sputniku zdroj v Istanbulu. 30.10.2022, Sputnik Česká republika

„Na všech úrovních,” řekl respondent agentury v odpovědi na otázku o jednáních mezi Ankarou a Moskvou.Na upřesňující otázku ohledně eventuálního zveřejnění podrobností telefonní diplomacie Ankary zdroj poznamenal, že „situace je komplikovaná.”Nevyloučil rovněž, že dohoda, jejíž platnost vyprší 19. listopadu, má stále ještě sílu.Ministerstvo obrany RF předtím informovalo, že Rusko pozastaví účast ve vývozu produkce z ukrajinských přístavů kvůli teroristickému útoku ve vodách u Sevastopolu. 29. října zaútočil Kyjev na lodě Černomořské flotily a civilní plavidla na vnější a vnitřní rejdě v moři u Sevastopolu. Dané lodě a infrastruktury byly používány k fungování humanitární trasy v rámci dohody o potravinách.V Istanbulu se 22. července konalo podepsání multilaterálních dohod o zrušení restrikcí na exportní dodávky ruských potravin a o pomoci Rusku ve vývozu ukrajinských obilovin. Dohoda, kterou podepsali zástupci Ruska, Turecka, Ukrajiny a OSN, stanoví vývoz obilovin, potravin a hnojiv po Černému moři ze tří přístavů včetně Oděsy.Ruský prezident Vladimir Putin na začátku září poukázal na to, že Západ vyváží většinu ukrajinských obilovin do vlastních států a ne do afrických zemí, jež to nutně potřebují. Podle jeho mínění, je třeba projednat s tureckým prezidentem restrikce ohledně této trasy. Stálý ruský zástupce při OSN Vasilij Nebenzja sdělil, že část potravinové dohody týkající se exportu ruských potravin a hnojiv nefunguje.Ministr zemědělství RF Dmitrij Patrušev učinil v sobotu prohlášení, že Rusko je připraveno dodat bezplatně nejchudobnějším zemím na 500 tisíc tun obilovin, a také uskutečnit dodávky do všech zainteresovaných zemí za přijatelné ceny. Ministr připomněl, že v Rusku bylo letos sklizeno 150 milionů tun obilovin, a že letošní exportní potenciál odhaduje ministerstvo na více než 50 milionů tun.

