První loď dostala povolení k plavbě v rámci dohody o obilovinách

První loď získala povolení k vyplutí po obnovení inspekce v rámci dohody o obilovinách, sdělil zástupce OSN, informuje Reuters. 31.10.2022, Sputnik Česká republika

Turecko a OSN obnovily prověrky lodí v rámci dohody o vývozu obilovin z ukrajinských přístavů poté, co Rusko pozastavilo svoji účast. OSN odsouhlasila s Ukrajinou a Tureckem plán plavby 16 lodí na pondělí, 12 jich má vyplout z přístavů, ostatní přístat.Podle dat servisů sledování lodí vypluly dvě nákladní lodě Admiral de Ribas и Mount Baker s obilím a další zemědělskou produkcí z ukrajinských přístavů.Francie zatím pracuje na tom, aby Ukrajina mohla vyvážet potraviny pozemním způsobem a nejen po Černém moři, řekl ministr zemědělství a potravinové suverenity Marc Fenault v rozhovoru pro RMC Radio, cituje ho agentura Reuters.Dohodu o obilovinách uzavřely Turecko a OSN, každý zvlášť, s Ruskem a Ukrajinou v červenci. 29. října pozastavilo Rusko svoji účast v dohodě, která zaručovala bezpečnou plavbu lodí s ukrajinskými obilovinami po Černém moři. Důvodem byl útok na lodě Černomořské flotily a civilní lodě v Sevastopolu pomocí dronů, což v sobotu hlásilo ministerstvo obrany RF. Prohlásilo, že útoku byly vystaveny lodě účastnící se zajištění bezpečnosti koridoru na dopravu obilovin. Z příprav útoku a cvičení ukrajinských vojáků obvinilo ministerstvo obrany RF odborníky britského vojenského námořnictva, jež se nacházejí v Očakovu Nikolajevské oblasti.EU a USA vyzvaly Moskvu, aby se vrátila do dohody. Podle náměstka ministra zahraničí Andreje Rudenka to bude možné poté, co budou zjištěny okolnosti útoku na lodě Černomořské flotily.

