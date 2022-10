https://cz.sputniknews.com/20221031/putin-drony-ktere-zautocily-na-lode-cernomorskeho-lodstva-castecne-prochazely-obilnim-koridorem-18817108.html

Putin: Drony, které zaútočily na lodě Černomořského loďstva částečně procházely obilním koridorem

Putin: Drony, které zaútočily na lodě Černomořského loďstva částečně procházely obilním koridorem

Drony, které byly použity k útokům na lodě Černomořského loďstva částečně procházely koridorem, který slouží k vývozu obilí, řekl Putin po trilaterálním... 31.10.2022, Sputnik Česká republika

Co se týče otázky Náhorního Karabachu, Rusko podporuje jakékoli úsilí zaměřené na vyřešení situace mezi Arménií a Ázerbájdžánem, sdělil Putin. Mírová smlouva mezi Jerevanem a Baku však zatím neexistuje, dodal. Podle Putina však existují předpoklady, které naznačují, že cesta k vyřešení situace mezi Baku a Jerevanem byla nalezena.Putin se rovněž vyjádřil k dohodě o obilí. Rusko podle něj souhlasilo s dohodou o obilí v zájmu nejchudších zemí, ale dostane se k nim pouze 3–4 % obilí, řekl Putin.Podle Putina Rusko neříká, že ukončuje účast v dohodě o obilí, jedná se o pozastavení.Ruský prezident dále sdělil, že Gazpromu bylo povoleno prozkoumat místo výbuchů na plynovodech Nord Stram.Na základě údajů, které mu poskytl šéf Gazpromu Miller, je podle Putina zřejmé, že se jednalo o teroristický útok.Upřesnil, že byly nalezeny dva krátery hluboké 3,5 metru.Summit v Soči Ázerbajdžánský prezident Alijev a arménský ministr Pašinjan dnes dorazili do Soči na jednání s Putinem ohledně Náhorního Karabachu.Putin označil schůzku s Pašinjanem a Alijevem za užitečnou a řekl, že byla vytvořena atmosféra pro budoucí dohody. Lídři se podle něj dohodli na společném prohlášení o Karabachu. Putin zdůraznil, že summit ukázal, že strany se můžou dohodnout na budoucnosti, všichni mají zájem na normalizaci vztahů. Co se týče společného prohlášení, Putin sdělil, že se nepodařilo dohodnout na všem, některé věci musely být vyškrtnuty z dříve připraveného textu.Lídři se dohodli, že budou hledat vzájemně přijatelná řešení, Moskva v této oblasti poskytne veškerou pomoc. Lídři dále vyzdvihli význam ruských mírových sil při stabilizaci situace v regionu. Arménský premiér Pašinjan a ázerbájdžánský prezident Alijev uvítali připravenost Moskvy přispět k normalizaci vztahů mezi Jerevanem a Baku. Lídři Arménie a Ázerbájdžánu se dohodli, že nebudou používat sílu a budou řešit problémy na základě uznání suverenity.

