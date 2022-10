https://cz.sputniknews.com/20221031/rusko-a-turecko-zahajily-projednani-projektu-uzlu-na-urovni-expertu-18815333.html

Rusko a Turecko zahájily projednání projektu uzlu na úrovni expertů

Rusko a Turecko zahájily projednání projektu uzlu na úrovni expertů

Moskva a Ankara projednávají otázku založení plynového uzlu na úrovni expertů, sdělil mimořádný a zplnomocněný velvyslanec RF v Turecku Alexej Jerchov v... 31.10.2022, Sputnik Česká republika

2022-10-31T11:47+0100

2022-10-31T11:47+0100

2022-10-31T11:47+0100

svět

turecko

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/928/86/9288694_0:34:1829:1063_1920x0_80_0_0_51e47b2e9104d4997053c0e9d8f95108.jpg

„Vím, že naše země dnes projednávají tuto otázku na úrovni expertů. Jsou tu samozřejmě důležité detaily. Získáme informace, jakmile budou dosaženy dohody,” řekl diplomat.Prezidenti Ruska a Turecka Vladimir Putin a Recep Erdogan nařídili předtím podrobné a rychlé projednání otázky založení v Turecku plynového uzlu, přes který by mohla Moskva přemístit tranzit paliva z plynovodů Nord Stream do regionu Černého moře. Erdogan má za to, že Evropa může dostávat ruský plyn přes Turecko.Koncem září došlo hned na dvou ruských exportních plynovodech do Evropy Nord Stream a Nord Stream 2 k teroristickým útokům. Německo, Dánsko a Švédsko nevylučují úmyslnou diverzi. Operátor Nord Stream AG informoval, že incidenty na plynovodech nemají obdoby, a termíny oprav se nedají odhadnout. Ruská generální prokuratura zahájila po incidentech trestní řízení ve věci světového terorismu.

turecko

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

turecko, rusko