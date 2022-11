https://cz.sputniknews.com/20221101/media-mezi-republikany-sili-rozpory-v-otazce-pomoci-ukrajine-18819486.html

Média: Mezi republikány sílí rozpory v otázce pomoci Ukrajině

Média: Mezi republikány sílí rozpory v otázce pomoci Ukrajině

V řadách Republikánské strany USA sílí rozpory v otázce poskytování pomoci Ukrajině, píše The Washington Post. 01.11.2022, Sputnik Česká republika

Jak uvádějí noviny, „opozice nebo skepticismus“ vůči vyčlenění „dodatečných amerických peněz“ Kyjevu sílí v posledních týdnech poté, co předák republikánské menšiny ve Sněmovně reprezentantů Kevin McCarthy upozornil na to, že strana zastaví nebo omezí pomoc Ukrajině, když získá kontrolu nad sněmovnou reprezentantů na základě výsledků mezivoleb.Podotýká se, že dříve vystoupila skupina zákonodárců republikánů proti bodu, který zapsali demokraté do závazného návrhu zákona, který by umožnil ministerstvu spravedlnosti posílat Ukrajině miliony dolarů pomocí aktiv zabavených Rusku. V novinách se píše, že většina republikánů formuluje své námitky z hlediska finanční odpovědnosti a říká, že by bylo lépe utratit více peněz na řešení vnitřních problémů. V některých případech krajní pravicoví kandidáti „opakovali pochvalu“ bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa na adresu ruského lídra Vladimira Putina a vyzývali k úplnému zastavení pomoci. Jak píše WP, mezi republikány je velký počet „jestřábů starého ražení“, kteří slibují, že budou i nadále poskytovat pomoc Kyjevu, a v některých případech vyzývali Bílý dům, aby udělal ještě více.List přitom podotýká, že rozpory ve straně „jsou výzvou“ pro Bidena, který pracoval na „vytvoření vnitřní a globální koalice“ na podporu Ukrajiny v podmínkách růstu cen potravin a paliva, a také „globální potravinové krize“.Mezivolby do kongresu se budou konat 8. listopadu. Američané mají zvolit celé složení Sněmovny reprezentantů a jednu třetinu Senátu. Nyní je kongres zcela pod kontrolou demokratů, Bidenových stoupenců, avšak podle průzkumů veřejného mínění je republikánská opozice schopna získat většinu alespoň v jedné ze dvou sněmoven.

