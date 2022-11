https://cz.sputniknews.com/20221101/media-pisi-o-podivne-zprave-kterou-poslala-trussova-blinkenovi-po-incidentech-na-nord-stream-18818878.html

Média píší o podivné zprávě, kterou poslala Trussová Blinkenovi po incidentech na Nord Stream

Média píší o podivné zprávě, kterou poslala Trussová Blinkenovi po incidentech na Nord Stream

Západní internetová média včetně portálu 19FortyFive posuzují informaci zakladatele služeb pro sdílení souborů Megaupload a Mega Kima Dotcoma o tom, že bývalá... 01.11.2022, Sputnik Česká republika

„Jak se Rusové dozvěděli o tom, že Británie vyhodila do povětří plynovody Nord Stream spolu s USA? Protože Liz Trussová použila svůj iPhon, aby poslala Blinkenovi zprávu „všechno je uděláno“ minutu po explozi na plynovodu, dříve, než by se o tom mohl někdo jiný dozvědět,“ napsal Dotcom na své stránce na Twitteru.Podnikatel přitom tvrdí, že informace nepřišla z telefonu Trussové, do něhož se podle informace médií nabourali hackeři. Neuvádí, odkud tuto informaci získal a na čem se jeho tvrzení zakládají.Západní mainstreamová média přitom sdělení Kima Dotcoma nijak nekomentují. Tato informace nebyla nijak oficiálně potvrzena.Německo-finský podnikatel Kim Dotcom (Schmitz) je bývalým majitelem největší služby pro sdílení souborů Megaupload a zakladatelem analogické služby Mega. V 90. letech byl v Německu odsouzen za krádež osobních údajů a prodej insiderské informace. Později se dostala jeho činnost do zorného pole FBI, v USA ho obviňují z vydírání, praní špinavých peněz a hromadného porušení autorských práv. Americké úřady žádají o jeho vydání z Nového Zélandu, kde nyní žije a pokračuje v soudním sporu o extradici.Na ruském ministerstvu obrany dříve prohlásili, že podle informace vojenského rezortu se představitelé vojenského námořnictva Velké Británie, kteří se nacházejí ve městě Očakov Nikolajevské oblasti Ukrajiny, podíleli na přípravě a realizaci výbuchů na plynovodech Nord Stream 1 a Nord Stream 2 v Baltském moři 26. září.

