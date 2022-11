https://cz.sputniknews.com/20221101/ruska-armada-vyrazne-narusila-rizeni-skupin-ozbrojenych-sil-ukrajiny-18823163.html

Ruská armáda výrazně narušila řízení skupin Ozbrojených sil Ukrajiny

Ruská armáda výrazně narušila řízení skupin Ozbrojených sil Ukrajiny

Ruská armáda narušila řízení skupin Ozbrojených sil Ukrajiny, sdělili na Ministerstvu obrany RF 01.11.2022, Sputnik Česká republika

2022-11-01T17:57+0100

2022-11-01T17:57+0100

2022-11-01T17:57+0100

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

ozbrojené síly

rusko

ukrajina

armáda

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/35/42/354287_0:99:3293:1951_1920x0_80_0_0_4d580521d30c82d6a8b693119eeee481.jpg

„V důsledku masivního úderu 31. října vysoce přesnými dálkovými vzdušnými a námořními zbraněmi na objekty řídicích systémů, komunikací a energetiky Ukrajiny došlo k podstatnému narušení řízení Ozbrojených sil Ukrajiny a jejich logistické podpory,“ řekli na ministerstvu.Akce ruské armády výrazně ztížily přepravu ukrajinských záloh do bojových oblastí po železnici. Údery také narušily výrobu v podnicích vojensko-průmyslového komplexu země.Spojenecké síly navíc zasáhly osm velitelských stanovišť Ozbrojených sil Ukrajiny a zničily tři ukrajinské sklady.Kromě toho Kyjev přišel o cenné západní zbraně.Jak dnes řekl ministr obrany Sergej Šojgu, ruská armáda účinně snižuje vojenský potenciál Ukrajiny zásahem do kritické infrastruktury nepřítele. Dodal, že jsou přijímána komplexní opatření, která mají zabránit úmrtí obyvatel bývalé sovětské republiky.Od 10. října zasahují ruské ozbrojené síly dálkovými vysoce přesnými zbraněmi objekty vojenských velitelských, komunikačních a energetických systémů Ukrajiny.Jak řekl Vladimir Putin, je to odpověď na teroristický útok na Krymský most, organizovaný Kyjevem, a další útoky na civilní objekty v Rusku.Podle ministra energetiky Ukrajiny Hermana Galuščenka bylo jen v důsledku raketových úderů z 10. a 11. října zasaženo asi 30 procent energetické infrastruktury země.Rusko provádí od 24. února speciální vojenskou operaci s cílem demilitarizovat a denacifikovat Ukrajinu. Vladimir Putin řekl, že cílem této operace je „ochrana lidí, kteří byli osm let vystaveni šikaně a genocidě ze strany kyjevského režimu“. Ozbrojené síly mají za úkol osvobodit Donbas a zaručit bezpečnost Ruska.

https://cz.sputniknews.com/20221030/dostal-ranu-do-hlavy-rusky-vojak-rekl-jak-ukrajinsti-vojaci-zastrelili-jeho-zraneneho-kolegu--18813287.html

rusko

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

ozbrojené síly, rusko, ukrajina, armáda