Ukrajinští aktivisté vyzvali Švédsko, aby zvýšilo podporu pro uprchlíky

Ukrajinští aktivisté vyzvali Švédsko, aby zvýšilo podporu pro uprchlíky

Aktivisté ukrajinských společenských organizací ve Švédsku požádali úřady, aby zvýšily příspěvky pro uprchlíky, příslušnou výzvu uveřejnili v novinách... 01.11.2022, Sputnik Česká republika

Podle názoru autorů dopisu příspěvek ve výši 71 korun denně Ukrajincům vůbec nestačí, zejména v podmínkách zdražování života. Podotýká se, že uprchlíci, kteří dostávají ve Švédsku bezplatné stravování, pobírají denně pouhých 19 korun.Vážným problémem se stalo pro uprchlíky zaměstnání. V případě, když jeho denní výdělek přesahuje rozměr příspěvku, přichází Ukrajinec o podporu. Uprchlíci si proto musí hledat zaměstnání s nebezpečnými pracovními podmínkami, někteří z nich se stávají dokonce oběťmi obchodníků s lidmi a někteří jsou nuceni se vrátit do vlasti.Aktivisté přišli s návrhem na zlepšení postavení uprchlíků. Navrhují mj. poskytnout jim možnost učit se švédsky a zvýšit denní příspěvek.Dříve bylo oznámeno, že si Britové stěžují na nemožnost živit ukrajinské uprchlíky kvůli růstu cen. Více než jedna čtvrtina sponzorů programu Domovy pro Ukrajinu se chtějí vzdát další účasti, až vyprší termín šestiměsíčního závazku pro poskytnutí obydlí. To znamená, že v zimě může asi 20 tisíc uprchlíků zůstat bez přístřeší a do roku 2023 se zvýší jejich počet na 50 tisíc.Podle oficiální informace Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky v době od 24. února do 5. července opustilo Ukrajinu kolem 8,8 milionu lidí.

