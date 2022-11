https://cz.sputniknews.com/20221101/v-dlr-zustalo-pres-3500-lidi-bez-elektriny-po-ostrelovani-ze-strany-os-ukrajiny-18818981.html

V DLR zůstalo přes 3500 lidí bez elektřiny po ostřelování ze strany OS Ukrajiny

V DLR zůstalo přes 3500 lidí bez elektřiny po ostřelování ze strany OS Ukrajiny

Přes 3,5 tisíce domácností v Jasinovatské okresní elektrické síti zůstalo bez elektřiny po ostřelování ukrajinskými vojsky, oznámilo v úterý Ministerstvo uhlí... 01.11.2022, Sputnik Česká republika

2022-11-01T16:33+0100

2022-11-01T16:33+0100

2022-11-01T16:33+0100

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

dlr

ozbrojené síly

elektřina

ostřelování

eduard basurin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0a/17963967_0:127:3190:1921_1920x0_80_0_0_d5cea0e2a6f4141a30e82a4de2d11ae9.jpg

„V 9:05 v důsledku dalšího ostřelování obce Jasinovataja byl přerušen přívod proudu do 29 trafostanic, kotelny, 3561 domácností v Jasinovatské okresní elektrické síti (Miněralnoje, Jakovlevka, Těchnik). Opravy se budou provádět, jakmile to situace umožní,“ uvádí se ve zprávě ministerstva na Telegramu.Jasinovataja leží přibližně 25 kilometrů severně od Doněcka, nachází se tam železniční stanice, která byla největší v bývalém SSSR.Náměstek náčelníka správy Lidových milicí DLR Eduard Basurin dnes také oznámil, že vojáci 100. gardové brigády Lidových milicí Doněcké lidové republiky v průběhu ofenzívy u osady Něvelskoje západně od Doněcka dobyli pozice nepřítele, vzali do zajetí vojáky a získali techniku.„V průběhu útočných akcí v okolí osady Něvelskoje vojáci 100. gardové brigády Lidových milicí DLR vzali útokem pozice ukrajinských bojovníků. V průběhu boje bylo dobyto velké množství zbraní, mj. zahraniční výroby, a zajati vojáci,“ cituje jeho zprávu tisková služba rezortu na svém Telegramu.

https://cz.sputniknews.com/20221101/obyvatel-vesnice-pobliz-donecku-si-vzpomnel-na-bombardovani-letiste-ukrajinskymi-piloty-18817016.html

dlr

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

dlr, ozbrojené síly, elektřina, ostřelování, eduard basurin