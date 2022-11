https://cz.sputniknews.com/20221101/v-evrope-odhalili-klamani-zapadnich-medii-ohledne-ukrajiny-18815458.html

V Evropě odhalili klamání západních médií ohledně Ukrajiny

V Evropě odhalili klamání západních médií ohledně Ukrajiny

Novinář Rich Berdan zpochybnil v článku pro belgický portál Modern Diplomacy narativ západních médií, která do nebe vychvalují Zelenského jako zachránce... 01.11.2022, Sputnik Česká republika

Autor píše, že Západ i nadále předává miliardy peněz daňových poplatníků Ukrajině, a tvrdí, že se to dělá za účelem zachování ve světě demokratických hodnot, ale ve skutečnosti má režim Zelenského daleko k demokracii, poněvadž Kyjev plně zlikvidoval v zemi všechny politické strany, které vystoupily proti dnešní vládě, a také potlačil všechna média, jež nesouhlasila s vládou prezidenta Zelenského.Obvinil rovněž Západ z pokrytectví, poněvadž v případě každé jiné země by USA a Evropa vystoupily proti nedemokratickému uchopení moci, což ale neudělaly v případě Ukrajiny.„Vímě, že když zakazují politické strany, následuje brzy podřízení tisku a sociálních médií, z demokracie pak nezbude nic. Viděli jsme, jak to probíhalo v minulém století v Evropě. Právě tohle se děje dnes na Ukrajině. Cožpak máme ignorovat důkazy, věřit tomu, co nám říkají, a stát se pokornými občany, kteří nechtějí klást otázky, proč nedemokratický režim Zelenského i nadále dostává miliardy dolarů na vyzbrojení v této válce?” napsal na závěr novinář.USA a jejich spojenci z NATO pokračují v dodávkách zbraní Ukrajině kvůli ruské speciální operaci na ochranu Donbasu. Prezident Joe Biden podepsal zákon o půjčce a pronájmu (Lend-Lease Act), Washington vyčleňuje Kyjevu desítky miliard dolarů. Moskva víckrát zdůraznila, že dodávky západní vojenské techniky pouze protahují konflikt, a že doprava zbraní je legitimním terčem ruské armády.

