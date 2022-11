https://cz.sputniknews.com/20221101/vyvadil-zapad-si-sankcemi-zpusobil-zavazne-problemy-mnoha-lidem-dochazi-trpelivost-18819864.html

Vyvadil: Západ si sankcemi způsobil závažné problémy. Mnoha lidem dochází trpělivost

Od konce září se policie zabývala zhruba tisícovkou podnětů о schvalování speciální vojenské operace RF na Ukrajině. Celkem je evidováno 83 podobných případů. Podle mluvčího policejního prezidia Ondřeje Moravčíka jde o mírný nárůst oproti minulému měsíci. O čem to podle Vás svědčí? JUDr. Jiří Vyvadil: Především bych chtěl říci, že sice vláda i sám předseda vlády nepolevují ve své protiputinovské a protiruské nenávisti, ale zasazují to do svého rámce, že se údajně jedná u ruskou Putinovu válku. Trochu s nadhledem konstatuji, že tyto projevy se téměř chronicky vyskytují ve všech zemích Západu a hlavně proto, že Západ svou nedomyšlenou sankční politikou a zejména energetickou politikou si způsobil závažné problémy a mnoha lidem dochází trpělivost.Konec konců právě 28. října se na Václavském náměstí konala demonstrace za odvolání vlády a někteří řečníci jasně vyzvali vládu, aby hledala cesty a po vzoru Maďarska jednala s Ruskem o přímých dodávkách plynu. Ano, padaly návrhy docela odvážné. Není bez zajímavosti, že nejvýznamnějším řečníkem byl sice krátkodobý, ale velmi úspěšný předseda vlády za sociální demokracii, který byl velmi kritický k vládní politice a jednoznačně vyzval, aby česká vláda využila českého předsednictva a snažila se zatlačit Ukrajinu k jednání s Ruskem.Kladenský soud uložil ve středu trest 6 a 10 měsíců dvěma Čechům za nenávistné výroky o Ukrajincích, zveřejněných v nahrávce. Proč nejsou lidé potrestáni za stejný postoj k Rusům?Ono je to pořád tím postojem. Pro českou vládu je Rusko nepřátelským státem a buďme upřímní, recipročně i Česká republika je spolu s většinou zemí EU a NATO brána podobně. Druhá věc je, že v obou případech šlo o opakovaně trestané recividisty. Rozhodně bych se bouřil, kdyby šlo o dosud netrestané osoby. Že samozřejmě toho bylo opět náležitě propagandisticky využito, je jasné. Že však platí jiná měřítka ohledně Rusů, je jasné.Co si myslíte o návratu Chvilkařů, kteří 30. října organizovali demonstraci Česká republika proti strachu? Tentokrát bojují proti „proruským obchodníkům se strachem, kteří na náměstích radikalizují společnost”. Celá západní společnost je rozdělena na progresivisty, toužící po válce s Ruskem, omílání pseudolidských práv, o kterých se možná ještě před pár lety ani nevědělo, či vyhroceně stavěnými požadavky na uhlíkovou neutralitu, a konzervativnější přirozeně uvažující část lidí. V USA je to typicky rozděleno na voliče progresivisistického prezidenta Bidena, kteří chtějí, aby válka na Ukrajině skončila definitivní porážkou Ruska, a republikánské voliče, zejména ty, kteří podporují Trumpa, z nichž by mnozí dávali přednost tomu, aby americký prezident posadil Rusy a Ukrajince k jednomu stolu. A totéž je i u nás: vládní koalice je fanaticky pro pokračování války až do nekonečna a opozice je buď více či méně zdrženlivá. Chvilkaři jsou fanatičtí podporovatelé války a Ukrajinců a aktivisté ze shromáždění z 28. října chtějí řešit problémy lidí, vystoupení z NATO a EU. Což mimochodem přivedlo do varu premiéra přesvědčeného o tom, že o naší příslušnosti k Západu nelze diskutovat.Pan ministr Vít Rakušan se 28. října na svém profilu na sociální síti podělil o foto fasády ministerské budovy, na které mezi českou a ukrajinskou vlajkou byl vyvěšen černý transparent znázorňující prezidenta RF v pohřebním pytli. Jak byste mohl podobné gesto okomentovat z pohledu práva?Samozřejmě, že tato událost vyvolala ohlas a překvapivě i některých politiků koalice, a dokonce části mainstreamových novinářů. V každém případě tam vidím tzv. předsudeční nenávist, která spadá do režie ministerstva vnitra, které jí však má zabraňovat, a ne ji naopak šířit.

