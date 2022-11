https://cz.sputniknews.com/20221102/kldr-vypustila-nejmene-10-raket-smerem-k-jizni-koreji-18824381.html

KLDR vypustila nejméně 10 raket směrem k Jižní Koreji

KLDR vypustila nejméně 10 raket směrem k Jižní Koreji

KLDR vypustila nejméně 10 raket směrem k Japonskému a Žlutému mořím, oznámili novinářům ve Sjednoceném výborů náčelníků štábů Jižní Koreje. 02.11.2022, Sputnik Česká republika

2022-11-02T08:48+0100

2022-11-02T08:48+0100

2022-11-02T08:48+0100

svět

kldr

balistické rakety

jižní korea

reakce

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/589/06/5890614_0:246:3071:1973_1920x0_80_0_0_44b87330dd70ad0e1b7cf064199afb9f.jpg

KLDR vypustila balistické rakety, jedna z nich spadla do moře 57 kilometrů východně jihokorejského města Sokčcho ležícího na pobřeží, druhá letěla směrem k jihokorejskému ostrovu Ullung-do na jihu, spadla ale 167 kilometrů severozápadně ostrova, třetí spadla do moře 26 kilometrů od dělicí čáry, sporné mořské hranice s KLDR, ve Žlutém moři, oznámila agentura Jonhap.Sjednocený výbor náčelníků štábů Jižní Koreje dříve potvrdil, že jedna ze severokorejských raket letěla směrem k Ullung-do a spadla do Japonského moře. Kvůli směru letu rakety systémy spojené s vojenskými radary daly signál, a na ostrově automaticky spustily sirény. Obyvatelé se ukryli do sklepů a úkrytů. Jejich stav ověřila policie. V současné době byl na ostrově oznámen konec leteckého poplachu, nikdo z obyvatel incidentem neutrpěl.Jonhap oznamuje, že jedna ze severokorejských raket spadla v mezinárodních vodách 26 kilometrů jižně Severní dělicí čáry (NLL) s KLDR. Podotýká se, že mořská hranice předpokládá podle pravidel vzdálenost 12 mil (kolem 22 kilometrů), a proto raketa spadla fakticky velmi blízko území Jižní Koreje. KLDR neuznává linii NLL a už několikrát se pokusila ji posunout k jihu.Další dvě rakety spadly do Japonského moře, jedna 57 kilometrů východně jihokorejského města Sokčcho ležícího na pobřeží, a druhá letěla směrem k ostrovu Ullung-do na jihu Jižní Koreje a spadla 167 kilometrů severozápadně tohoto ostrova.Poprvé po rozdělení Koreje spadla balistická raketa KLDR tak blízko územních vod Jižní Koreje, je to mimořádná situace a neomluvitelný krok ze strany Severní Koreje, prohlásili v jihokorejském Sjednoceném výboru náčelníků štábů.Bylo oznámeno, že odvetou za starty severokorejských raket odpálily jihokorejské VLS tři rakety z letadel F-15K a KF-16 v mezinárodních vodách v Japonském moři severně dělicí čáry s KLDR. Rakety byly vypuštěny na body ležící ve stejné vzdálenosti od NLL, co i místo pádu severokorejské rakety, avšak severně dělicí čáry.

https://cz.sputniknews.com/20220917/usa-slibily-ze-vyuziji-svych-jadernych-moznosti-pro-zadrzovani-kldr-18652314.html

kldr

jižní korea

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

kldr, balistické rakety, jižní korea, reakce