Ministerstvo obrany Velké Británie oznámilo nedostatek pilotů pro stíhačky F-35

Ministr obrany Velké Británie Ben Wallace uznal, že země má více stíhaček páté generace F-35, než pilotů schopných je řídit, oznámila televizní stanice Sky... 02.11.2022, Sputnik Česká republika

Wallace sdělil výboru horní sněmovny parlamentu, že Velká Británie má nedostatek pilotů, a to dokonce i pro ty letouny F-35, které už vlastní, a zdůraznil, že tento problém je podmíněn jak průtahy s jejich přípravou, tak i novostí těchto stíhaček.Podle informace Sky News v současné době mají britské VLS ve výzbroji 23 stíhaček F-35 a další tři byly poslány do USA. Původně plánovala Velká Británie nakoupit 138 letounů F-35.Televizní stanice oznámila již dříve s odvoláním na dokumenty, že Velká Británie narazila na problémy v otázce přípravy pilotů pro tyto stíhačky. Příprava letců se dostala do kritické situace kvůli vadným letounům, potřebě většího počtu instruktorů a přívalu cizinců, které je třeba učit. Poptávka po přípravě pilotů pro stíhačky Typhoon se také snížila kvůli tomu, že Londýn poslal větší množství rychlých letadel „na ochranu“ spojenců v NATO na východě po začátku speciální operace Ruska na Ukrajině. Podle informace od zdroje dal Wallace veliteli VLS Michaelu Wigstonovi pokyn, aby vyřešil problém přípravy pilotů, a označil tento problém za jeho jedinou prioritu.

