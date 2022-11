Česká republika nabrala trajektorii zpátky do totality. Štěpánek o nových mediálních zákonech

https://cz.sputniknews.com/20221103/ceska-republika-nabrala-trajektorii-zpatky-do-totality-stepanek-o-novych-medialnich-zakonech-18833250.html

Sněmovna navzdory opozici podpořila novelu umožňující Sněmovně volit radní do ČT a Českého rozhlasu. Opozice vnímá zákon jako snahu o politické ovládnutí... 03.11.2022

Podle novely třetinu členů rady budou nově volit senátoři a zbytek poslanci. Podle názoru ministra kultury Baxy umožní novela zabránit možnému vlivu politiků, opozice se s tím však nesouhlasí. V čem vidíte možná rizika této novely?Petr Štěpánek: Pokud něco říká ministr Baxa, můžeme si být stoprocentně jisti, že je to úplně naopak. Tedy ne, že tato novela má zabránit možnému vlivu politiků, nýbrž že naopak otvírá Fialově vládní koalici cestu, jak svými lidmi zcela ovládnout Radu České televize. Proč? Protože se blíží volba generálního ředitele a Fialova vláda nechce nic ponechat náhodě. Za každou cenu hodlá prosadit svého člověka. A to i za cenu toho, že zákon o České televizi zcela nesystémově zprzní. Volit generálního ředitele ČT prostě musí pouze ti „správní“ nominanti. O ničem jiném ta novela není.Jaké jsou Vaše hlavní výhrady k současnému vysílání České televize? Mohl byste uvést konkrétní případy, které vedly k Vaší nespokojenosti?Mohu jmenovat prakticky cokoli, co se objevuje na veřejnoprávní obrazovce. Každé téma, každou událost. Zpravodajství a publicistika České televize na ně vždy nazírá pouze z jednoho úhlu. A je jedno, zda aktuálně jde o volbu amerického prezidenta, brexit, Evropskou unii, protivládní demonstrace či válku na Ukrajině. Problém České televize není v tom, co vysílá, nýbrž v tom, co všechno nevysílá.V současné době prochází procesem připomínkování zákon proti dezinformačním médiím. Jeho účelem je zřízení právního rámce pro blokování webových stránek považovaných za dezinformační v krátkém časovém období. Jedná se podle Vás o účinný bezpečnostní nástroj pro občany ČR?Ne, je to přesně naopak. Jedná se o velmi nebezpečný nástroj. Nástroj velmi nebezpečný pro svobodu a demokracii. Jediným smyslem a účelem takového zákona je vyautovat každého, kdo svět vidí jinak. Takový zákon jde zcela proti smyslu občanských a politických svobod, jež zaručuje Ústava České republiky. Cenzurou se nikdy nehájí pravda proti lži, nýbrž vždy lež proti pravdě.Nyní definici toho, co je považováno za dezinformace, určuje Evropská komise. Nakolik jsou rozhodnutí EK, včetně týkajících se RT a Sputniku, oproštěná od politiky?Já mám jedno jediné přání. Aby všichni tihle novodobí samozvaní cenzoři nechali na lidech, aby si sami vybrali, čemu chtějí a čemu naopak nechtějí věřit, co budou a co nebudou číst, na se budou a na co se nebudou dívat. Lidé ve své většině nejsou hloupí. Nepotřebují, aby jim kdokoli informace selektoval a předžvýkával.Měl by podle Vás být zřízen národní úřad definující měřítko pro pojmenování obsahu webu za „dezinformační“ a proč?Proboha proč? To už jsme tu kdysi měli. Jmenovalo se to různě, Hlavní správa tiskového dohledu (HSTD), Federální úřad pro tisk a informace (FÚTI), Český úřad pro tisk a informace (ČÚTI), ale vždy to sloužilo stejné věci, totiž cenzuře. Takhle to ale dělají totalitní režimy. Jestliže se k něčemu podobnému uchyluje Fialova vláda, znamená to jediné. Česká republika nabrala trajektorii zpátky do totality.

