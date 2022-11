https://cz.sputniknews.com/20221103/usa-jsou-pripraveny-obetovat-obyvatele-ruska-a-ukrajiny-prohlasil-americky-kongresman--18830093.html

USA jsou připraveny obětovat obyvatele Ruska a Ukrajiny, prohlásil americký kongresman

Konflikt na Ukrajině aktivně podporují třetí země včetně USA a Británie, které jsou připraveny obětovat životy jak ruských, tak ukrajinských občanů bez žádné... 03.11.2022, Sputnik Česká republika

„Skutečně neobvyklé v situaci s Ukrajinou je zjevné rozněcování války třetími stranami včetně USA a Velké Británie. Tyto třetí strany jsou jak se zdá celkem ochotné obětovat životy Rusů a Ukrajinců na základě důvodů, jež nezapadají do žádné logiky,” řekl kongresman, jehož písemné prohlášení poskytla na žádost agentury jeho tisková služba.Podle Gosarova mínění tyto země „neudělaly nic od roku 2014, dokud aktivní proxy válka pouze zrála a byl čas na překonání pohraničních problémů.” „Zůstalo nakonec také staré znepokojení ohledně toho, že rodina (prezidenta USA) Joea Bidena s jejími finančními styky na Ukrajině obsadila nelogický postoj vůči míru a místo toho nutila demokraty, jež obvykle tíhnou k míru, aby zahájili válku bez zjevné příčiny, která by byla pro USA výhodná,” dodal Gosar.Republikánský politik zveřejnil koncem října dopis, v kterém pozval Vladimira Putina a Volodymyra Zelenského do města Phoenix (stát Arizona) k mírovým jednáním. Gosar zdůraznil, že Phoenix leží dost daleko od zóny konfliktu a od organizací, které „povzbuzují k válce,” aby tu mohli zahájit účinný dialog o dané problematice.Republikán Paul Gosar v rozhovoru rovněž prohlásil, že by administrativa Joea Bidena měla věnovat prvořadou pozornost problémům vlastních občanů, na které jí nestačí financování, přičemž se „najednou” objevují miliardy na novou velkou tranši pomoci Ukrajině.„Američanům říkají, že (vládě) nestačily peníze, aby vybudovala zeď podél vlastní hranice (s Mexikem), ale najednou se zázrakem objevuje 50 miliard dolarů na ochranu ukrajinské hranice,” řekl kongresman, jehož písemnou odpověď na otázky agentury poskytla jeho tisková služba. Okomentoval tím úlohu USA v ukrajinském konfliktu.Gosar se domnívá, že dávat problémy Američanů na první místo je nejlepší politika administrativy ze všech možných.

