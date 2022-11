https://cz.sputniknews.com/20221104/biden-prohlasil-ze-usa-brzy-osvobodi-iran-18835367.html

Biden prohlásil, že USA brzy „osvobodí Írán“

Biden prohlásil, že USA brzy „osvobodí Írán“

Prezident USA Joe Biden promluvil o svém záměru brzy „osvobodit Írán“, píše Bloomberg. 04.11.2022, Sputnik Česká republika

Ve svém projevu v Kalifornii promluvil šéf Bílého domu o situaci s dostupností zdravotnictví pro americké veterány, pak se ale obrátil k íránskému tématu, kdy vyhověl žádosti jednoho z přítomných, aby se k této otázce vyslovil.Ihned ale dodal, že se „dost brzy osvobodí sami“.Žádné detaily americký prezident neuvedl, obecenstvo ale zareagovalo na tato slova projevy pochvaly.Prezident Íránu Ebráhím Raísí v reakci uvedl, že Írán byl osvobozen během islámské revoluce v roce 1979.Na íránském ministerstvu zahraničí zároveň dodali: „Pane Bidene, přestaňte se svým pokryteckým chováním“Biden, kterému bude letos 80 let, se stal nejstarším prezidentem Spojených států v dějinách. Dostává se pravidelně do trapných situací a dopouští se nehorázných chyb – například už nejednou nazval Kamalu Harrisovou prezidentkou, zkomolil příjmení ruského prezidenta Vladimira Putina, popletl si slova „vakcinace“ a „eskalace“, Sýrii s Libyí, a Írán s Irákem a Ukrajinou.V Íránu už měsíc a půl probíhají nepokoje. Záminkou k nim se stala smrt Mahsy Amíníové poté, co ji zadržela mravnostní policie. Protestující útočí na policisty, na příslušníky Íránských revolučních gard a dalších silových struktur. Vláda obviňuje Západ z podpory protestů.

