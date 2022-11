https://cz.sputniknews.com/20221104/erdogan-prohlasil-ze-se-s-putinem-domluvil-o-bezplatnych-dodavkach-obili-do-afriky-18835744.html

Erdogan prohlásil, že se s Putinem domluvil o bezplatných dodávkách obilí do Afriky

Erdogan prohlásil, že se s Putinem domluvil o bezplatných dodávkách obilí do Afriky

Turecký prezident Tayyip Erdogan oznámil, že se domluvil s Vladimirem Putinem o bezplatných dodávkách obilí a hnojiv do hladovějících afrických zemí. Jeho... 04.11.2022, Sputnik Česká republika

2022-11-04T12:49+0100

2022-11-04T12:49+0100

2022-11-04T12:49+0100

svět

recep tayyip erdoğan

vladimir putin

turecko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1127/42/11274207_0:0:3413:1919_1920x0_80_0_0_dba5ed258df338005bd9387f77b6412c.jpg

„Putin mi řekl: ,Pošleme toto obilí do těchto zemí (hladovějících) zdarma’. Dali jsme svůj souhlas,“ zdůraznil Erdogan.Obvinil přitom Západ z toho, že poučuje o humánnosti, i když sám ignoruje problémy hladu v Africe.Podle jeho slov je zvláště „hanebná lhostejnost k této situaci západních institucí a zemí, které poučují ostatní svět o lidských právech a svobodě, jakmile otevřou ústa“.Na začátku září poukázal Putin na to, že Západ odváží větší část ukrajinského obilí do vlastních zemí, a ne do afrických, které ho naléhavě potřebují. Prohlásil rovněž, že Moskva je ochotna dodat těm nejchudším zemím zdarma celý objem obilí, který jim byl určen v rámci „obilné dohody“.

https://cz.sputniknews.com/20221102/putin-dal-pokyn-ministerstvu-obrany-rf-aby-obnovilo-ucast-v-dohode-o-obili-18828450.html

turecko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

recep tayyip erdoğan, vladimir putin, turecko