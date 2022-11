https://cz.sputniknews.com/20221104/harabin-slovak-nebude-bojovat-proti-rusovi-ide-o-pevnu-slovansku-vzajomnost-18838464.html

Harabin: Slovák nebude bojovať proti Rusovi. Ide o pevnú slovanskú vzájomnosť

Harabin: Slovák nebude bojovať proti Rusovi. Ide o pevnú slovanskú vzájomnosť

Harabin: V tejto spojitosti si treba uvedomiť, že narukovaní Slováci aj v iných historických súvislostiach, ako bola prvá a druhá svetová vojna, počas ktorých boli v štátnych útvaroch Rakúsko-Uhorska a Slovenskej republiky, po aktivitách na štátoprávnej úrovni a vyhlásení vojny Rusku, resp. Sovietskemu zväzu, v podstate pri prvej príležitosti prešli takmer v celom rozsahu na stranu Rusov. Vyplýva to jednoznačne zo slovanského hodnotového systému Slovákov. Slovák ako Slovan nebude bojovať proti Slovanovi, Rusovi. Ide o pevnú slovanskú vzájomnosť, ktorá má vo vzťahoch týchto dvoch národoch, silnú historickú tradíciu.Toto sú nesporné fakty a aj známe štatistické čísla v tomto smere.Zradcovská riadiaca elita v najvyšších štruktúrach nášho štátu, ktorá podporuje protiruské sankcie, dodáva zbrane ukronacistickým Banderovcom, očividne zrádza záujmy Slovenska, slovenskej spoločnosti a slovenských občanov. Tieto kreautúry sú odtrhnuté od národa, od reality, od potrieb obyčajných ľudí, oni nepoznajú a ani ich nezaujímajú túžby národa a bezpečnosť slovenských občanov.Slováci to veľmi dobre vidia a napokon pri akýchkoľvek možných príležitostiach dávajú jasne najavo svoju nespokojnosť a hnev.Reakcia mladých Slovákov a ich neochota ísť do vojny s Ruskom je len logickým a prirodzeným správaním, ktoré sa reálne premieta do nezáujmu o vstup do armády.Tento postoj slovenských vlastencov je nespochybniteľným odkazom Anglosaským a ultraliberálnym marionetkam, ktoré sú momentálne pri moci, že národ ich evidentne odmieta, lebo slúžia cudzím záujmom. Zradcovskej klike v riadení štátu, ktorá vedie ľudí nesporne do záhuby a do nežiaducej biedy, dáva jednoznačnú odpoveď, že nenávratne končia.Považujem to zároveň aj za veľmi pozitívny a dobrý signál našim ruským bratom, pokiaľ ide o budúcu normalizáciu vzťahov medzi našimi štátmi na baze vzájomnej rovnosti a výhodnosti, spolupráce vo všetkých sférach, vrátane kultúrnej oblasti.V dnešnom svete je mimoriadne dôležité rozhodné zastavenie hrozieb svetového mieru, veľká väčšina občanov Slovenska podporuje snahu Ruska o spoločnú perspektívu pozitívneho rozvoja všetkých štátov snažiacich sa o vzájomnú spoluprácu, založenú na úcte a rešpekte oprávnených záujmov každého z nich. Drvivá väčšina Slovákov považuje za veľmi naliehavé vrátiť sa k historickej vzájomnosti vysoko vyspelého a morálne silného slovanského sveta a perspektívy vzájomného spolužitia našich bratských národov v meniacom sa novom svete.Nemožno opomenúť, že Slovensko je ohrozené nielen, ekonomicky ale aj civilizačne, zánikom národa a jeho tradičnej kresťanskej kultúry. Som hlboko presvedčený, že musíme všetci naďalej neúnavne pracovať v prospech občanov s akútnou potrebou navrátenia ústavnosti, práva a štátnej suverenity Slovenskej republiky.

