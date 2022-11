https://cz.sputniknews.com/20221104/putina-prekvapilo-jak-v-evrope-prekrucuji-dejiny-18838698.html

Putina překvapilo, jak v Evropě překrucují dějiny

Putina překvapilo, jak v Evropě překrucují dějiny

Milionům lidí „vtloukají“ do hlavy lež, říkají, že Evropu osvobodila od nacismu Ukrajina – to je absolutní nesmysl, prohlásil ruský prezident Vladimir Putin. 04.11.2022, Sputnik Česká republika

„No, jak je vůbec možné, jak je možné tvrdit, že Ukrajinský front osvobodil Evropu, že to byla Ukrajina, kdo osvobodil Evropu? No, nějaký nesmysl, chápete? Cožpak tam byli jen Ukrajinci, kteří bojovali na této frontě? A Karelský front? Co tam, tam bojovali jen obyvatelé Karélie?“ řekl na setkání u příležitosti desátého výročí znovuzaložení Ruské historické a Ruské vojenské historické společnosti.Podle Putina „toto je určitě nutné přerušit, je třeba říkat skutečná fakta, no, mluvit o tom, co se dělo v nedávné historii“.Putin ve svém projevu věnovaném Dni jednoty Ruska také uvedl, že kolonialismus je významnou a poučnou součástí světových dějin a nelze nad tím zavírat oči, stejně jako nad situací s nacismem.Zdůraznil, že je důležité zvážit důsledky kolonialismu, protože značná úroveň prosperity dosažená v bývalých koloniálních mocnostech byla založena na drancování Afriky.„Je to významná část světových dějin, není možné a nelze nad tím zavírat oči. Stejně jako my nezavíráme a nebudeme zavírat oči nad tím, co dělali nacisté ve světě i u nás. Je to velmi důležitý příběh, poučný příběh pro lidstvo,“ řekl Putin během setkání u příležitosti 10. výročí znovuzaložení Ruské historické a Ruské vojenské historické společnosti.

