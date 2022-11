https://cz.sputniknews.com/20221105/antonov-predpovedel-krach-pokusu-usa-vysilit-rusko-podporou-ukrajiny-18839284.html

Antonov předpověděl krach pokusů USA vysílit Rusko podporou Ukrajiny

Antonov předpověděl krach pokusů USA vysílit Rusko podporou Ukrajiny

Spojeným státům se nepodaří vysílit Rusko podporou Ukrajiny, prohlásil velvyslanec RF ve Washingtonu Anatolij Antonov, když odpovídal na prosbu Sputniku, aby... 05.11.2022, Sputnik Česká republika

2022-11-05T08:19+0100

2022-11-05T08:19+0100

2022-11-05T08:19+0100

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

usa

rusko

ukrajina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/570/66/5706691_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_59cb2d610d0ab9396ef4746d7dc4bbbd.jpg

Jak podotkl diplomat, Moskva nebojuje s Ukrajinci, ale „se sjednoceným Západem, který se pokouší podkopat základy ruského státu“.Antonov upozornil na to, že se situace bude zhoršovat, budou-li Spojené státy i nadále dodávat na Ukrajinu zbraně. Vyzval také k tomu, aby přestaly posílat americké instruktory pro cvičení OS Ukrajiny na základě norem NATO.„Vyřešit tento problém na bojišti není možné,“ prohlásil vysoce postavený ruský diplomat.Připomenul dobu Karibské krize, kdy SSSR a USA dokázaly vyřešit problém, protože našly síly udělat vstřícné kroky.V pátek mluvčí Pentagonu Sabrina Singhová oznámila, že USA poskytnou Ukrajině 45 tanků T-72 v rámci dalšího balíku vojenské pomoci v částce 400 milionů dolarů.Rusko zaslalo dříve členským státům NATO nótu kvůli dodávkám zbraní Ukrajině. Ministr zahraničí RF Sergej Lavrov podotkl, že jakékoli náklady obsahující zbraně pro Kyjev se stanou pro Moskvu zákonným terčem. V ruském zahraničněpolitickém rezortu nejednou prohlásili, že země NATO „hrají s ohněm“. Mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov podotkl, že „zásobování Ukrajiny zbraněmi ze strany Západu nenapomáhá úspěchu rusko-ukrajinských jednání a bude míz záporný účinek.Rusko provádí do 24. února speciální vojenskou operaci na Ukrajině. Prezident RF Vladimir Putin označil za její cíl „ochranu lidí, kteří byli v průběhu osmi let vystaveni ponižování a genocidě ze strany kyjevského režimu“. Podotkl, že konečným cílem operace je osvobození Donbasu a vytvoření podmínek, které zaručí bezpečnost Ruska.

https://cz.sputniknews.com/20221104/americka-kongresmanka-prohlasila-ze-v-pripade-vitezstvi-republikanu-nedostane-ukrajina-ani-cent-18835300.html

usa

rusko

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

usa, rusko, ukrajina