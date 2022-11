https://cz.sputniknews.com/20221105/v-nemecku-pozadali-o-sesazeni-zelenskeho-ktery-obvinil-rusko-ze-lzi-18840005.html

V Německu požádali o sesazení Zelenského, který obvinil Rusko ze lži

V Německu požádali o sesazení Zelenského, který obvinil Rusko ze lži

Čtenáři německého týdeníku Die Zeit ostře zkritizovali výrok ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který prohlásil, že Rusko uvádí v omyl svět, když... 05.11.2022, Sputnik Česká republika

„Tento chlap obviňuje Rusko ze lži, zatímco sám zakazuje jednat s Putinem? Vysmívá se nám? Někdo by měl jít na dovolenou,“ napsal jeden uživatel.„Vysvětlete Zelenskému, že konflikt je třeba urovnávat pomocí diplomacie, tím spíše, když nejsi v té silnější pozici. Nebo naznačte USA, aby jmenovaly nového prezidenta Ukrajiny a sesadily toho šaška,“ ironizuje další čtenář.„Musíme opravdu věřit slovům člověka, který posílá Ukrajince na smrt? Rusko několik let říkalo všem o svých zárukách bezpečnosti, to však ignorovali. Tu máte výsledek,“ zdůraznil čtvrtý uživatel.Zelenskyj podepsal 5. října výnos o uvedení v platnost rozhodnutí Rady národní bezpečnosti o obrany Ukrajiny o nemožnosti jednání s prezidentem Ruska Vladimirem Putinem. Kdy komentoval Zelenského rozhodnutí, mluvčí ruského prezidenta připomenul, že pro jednání jsou potřebné „dvě strany“, a že Rusko teď musí čekat buď na změnu pozice nynějšího ukrajinského prezidenta, anebo na ¨“budoucího prezidenta Ukrajiny, který změní tuto pozici v zájmu ukrajinského národa“.Moskva nejednou prohlásila, že ruská strana vystupuje od samého začátku pro mírové a diplomatické urovnání situace.

