Poznamenal, že téma zmírnění jaderného napětí na světě není jednostranné, je to otázka pro všechny jaderné státy a především pro takzvanou jadernou pětku.Moskva, která zveřejnila prohlášení o odvrácení jaderné války, v němž vyzvala země jaderné pětky, aby předvedly připravenost vzdát se pokusů o vzájemné poškození životně důležitých zájmů, se neobrací jenom na USA, protože hlavní zónou konfliktu je dnes Evropa.Rusko, vysvětlil expert, může v dnešní napjaté situaci zajímat nejen velký počet jaderných zbraní USA rozmístěných včetně v Evropě, ale také „poměrně menší počet” ve Francii a Velké Británii.Pokud jde o Čínu, expert zdůraznil, že „na Rusku chtějí, aby se také Čína zapojila do dialogu mezi Ruskem a USA, aby to nebyla pouze dvojice, Rusko a USA, která kontroluje jaderné zbraně, ale trojice, Rusko, USA a Čína.„Londýn a Paříž by chtěli zůstat stranou nebo „znovu začít dráždit Rusko, ale přitom nedělat nic. Pokud jde o Brity, dokonce zvyšovat své jaderné kapacity,” řekl Orlov.

