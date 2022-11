Trussová čtyřikrát změnila telefonní číslo během několika měsíců

https://cz.sputniknews.com/20221106/trussova-ctyrikrat-zmenila-telefonni-cislo-behem-nekolika-mesicu-18843281.html

Bývalá britská premiérka Liz Trussová změnila počtvrté od července číslo telefonu, píše britský list The Daily Mail. 06.11.2022, Sputnik Česká republika

V příspěvku se praví, že již v létě, kdy byla ministryní zahraničí, se Trussová „zbledla,” když se dozvěděla, že její telefon, který používala přes deset let, byl odposloucháván. Později si politička vyměnila číslo čtyřikrát a používala telefon několik měsíců.Čtenáře britského listu pobouřilo chování bývalé hlavy vlády.„Jak se vůbec mohla stát naší premiérkou?” postěžoval si Psycho Killer.„Liz Trussová vzbuzuje ve mne naprostý despekt. Jaká je to hanba pro Velkou Británii,” napsal Harry the Spider.Britská média předtím napsala s odkazem na vlastní zdroje, že osobní telefon Trussové byl odposloucháván, když byla na postu ministryně zahraničí, a že došlo k úniku podrobností jednání se spojenci a projednání dodávek zbraní Ukrajině. Tento incident utajil, jak tvrdí list, tehdejší premiér Boris Johnson a tajemník kabinetu ministrů Simon Case. Britská vláda dnes vyzvala k naléhavému vyšetření incidentu.

