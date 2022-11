V USA promluvili o jediném způsobu překonání krize na Ukrajině

„Existuje velká pravděpodobnost, že bojové akce skončí jistým urovnáním na jednáních, na kterých každá strana získá to, co chce, ale žádná strana nedostane všechno, co si přeje. Tohoto výsledku mohlo být dosaženo do února 2022. Bylo to také možné v březnu na istanbulských schůzkách. Mírová smlouva je možná také dnes, do příchodu zimy,” míní Davis.