WP: USA vyzvaly Ukrajinu, aby projevila přání jednat s Ruskem

WP: USA vyzvaly Ukrajinu, aby projevila přání jednat s Ruskem

Administrativa prezidenta USA Joea Bidena požádala soukromě ukrajinskou vládu, aby projevila přání o dialog s Ruskem, píše list The Washington Post s odkazem... 06.11.2022, Sputnik Česká republika

Zdroje listu upřesnili, že si Američané nevytkli za cíl usadit Ukrajinu za jednací stůl. Jejich žádost má za cíl zajistit zachování kyjevskou vládou podpory jiných zemí, jejichž voliči mají obavy ohledně protahování konfliktu na léta.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podepsal výnos o uvedení v platnost rozhodnutí Rady bezpečnosti a obrany o nemožnosti jednání s Vladimirem Putinem.Vladimir Putin koncem října připomněl, že Rusko mnohokrát prohlásilo, že je připraveno na jednání s Ukrajinou, ale kyjevský režim rozhodl, že v nich nebude pokračovat. Řekl, že dobrá vůle Moskvy v dialogu s Kyjevem je známá a nemůže být zpochybněna.Mluvčí hlavy stát Dmitrij Peskov prohlásil, že se Kyjev vzdal jednání s Ruskem na pokyn Washingtonu, což je naprosto jasné. Dodal, že Moskva svůj postoj nezmění a je připravena hájit své zájmy na jednáních, ale Ukrajina si to nepřeje.Rusko zahájilo 24. února speciální vojenskou operaci na Ukrajině. Prezident Vladimir Putin označil za její cíl “ochranu lidí, kteří byli osm let vystaveni zneužíván, genocidě ze strany kyjevského režimu.” Hlava státu zdůraznil, že konečným cílem je osvobození Donbasu a vytvoření podmínek, které by zajistily bezpečnost samotného Ruska.

