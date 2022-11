Biden málem upadl na pódiu, když spatřil černý předmět

https://cz.sputniknews.com/20221107/biden-malem-upadl-na-podiu-kdyz-spatril-cerny-predmet-18844934.html

Na videu, které zveřejnil list, je zachycen úryvek z předvolební akce za účasti amerického lídra na podporu činné guvernérky New Yorku Kathy Hochul.Na záběrech je vidět, jak se Biden aktivně pohybuje na pódiu a mluví o snížení cen na léky podle předpisu pro starší lidi. V jisté chvíli šlápl na nějaký předmět na pódiu, po čemž div neztratil rovnováhu.„Ooops, šlápl jsem na … Je to černé. V každém případě…,” okomentoval prezident USA incident a pak pokračoval v projevu.Biden, kterému bude letos 80 let, je nejstarší prezident USA v dějinách. Pravidelně se dostává do trapasů, jeho oponenti považují za příčinu pokročilý věk a eventuální problémy se zdravím.

