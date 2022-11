https://cz.sputniknews.com/20221107/hampl-vlada-se-nezajima-o-rizika-migrace-ale-o-misto-v-mezinarodnim-spolku-po-zaniku-sveho-mandatu-18846971.html

Hampl: Vláda se nezajímá o rizika migrace ale o místo v mezinárodním spolku po zániku svého mandátu

Česká republika přijala kolem půl milionu ukrajinských uprchlíků. Je podle Vás země schopna takové množství uprchlíků asimilovat, aniž by si ublížila?PhDr. Petr Hampl, PhD.: Není toho schopna. Počet ukrajinských uprchlíků překročil počet, který by mohl být asimilován. Nezapomínejme, že stovky tisíc Ukrajinců tu byly již před válkou a že další přijdou v rámci slučování rodin.Uvědomuje si vláda všechna rizika s tím spojená?Ty lidi zajímá jediné riziko. Že by pro ně nebylo místo v nějaké mezinárodní organizaci, kam se uchýlí po ukončení politické kariéry v ČR. Navíc lidé, jejichž mentální obzor je dán výkřiky o tom, kdo dostane na budku a kdo má jít do prdele, nemohou pochopit něco tak subtilního jako soužití různých národů a etnik.Již nyní je zřejmé, že prodlužování konfliktu jen zvýší počet uprchlíků v ČR. Proč je vláda proti mírovým rozhovorům mezi Ukrajinou a Ruskem?Je to kombinace hlouposti, davového chování a orientace čistě podle mediálního dojmu. Doporučuji svou knihu Poznámky o elitách, válce a míru, kde to vysvětluji podrobněji. Samozřejmě mnozí na tom také vydělávají, ale válku podporují i ti příslušníci elit, kterým to žádné výhody nepřináší.Během posledních pěti let přibylov České republice náctiletých biologických dívek, které podstupují změnu pohlaví. Čím podle Vás lze odůvodnit nespokojenost zrovna mladých žen se svým pohlavím?Částečně je to dáno vlivem médií a sociálních sítí, ale obrovskou roli hrají různí vypečení „terapeuti“ a „experti“, kteří jakýkoliv psychologický problém převádějí na změnu pohlaví a kteří dokážou zmatenou dospívající dívku přesvědčit, že kastrace je řešením čehokoliv. Je to odporné hyenovité chování. Kéž by své oběti „jen“ okrádali o úspory rodičů, takhle je to mnohem horší. V zahraničí už byly podány tisíce žalob oběťmi, které rychle zjistily, že změna pohlaví neřeší žádný jejich problém. Naopak se všechno ještě zhoršilo. Některé velké kliniky změn pohlaví byly dokonce zavřeny, aby se těm žalobám vyhnuly. Pokud vím, první žaloby již byly podány i v českých zemích.Jakou roli v růstu zájmu mladých lidí a děvčat o změnu pohlaví hraje medializace případů transgenderových dětí amerických celebrit? (Publikace o potomcích amerických hvězd jako Angeliny Jolieové, Jennifer Lopezové či Charlize Theronové).Ano, hraje to podstatnou roli. Tyhle hloupoučké celebrity udělají cokoliv, co je dostane na přední stránky časopisů a vůbec si neuvědomují odpovědnost. Ale dílo zkázy stejně dokoná až místní „terapeut“. Je obrovským selháním státu, že trestní zákoník dosud nebyl rozšířen o paragrafy proti transgederové manipulaci mladých lidí.Co si myslíte o dříve projednávané v České republice úřední změně pohlaví bez sterilizace?Pomohlo by to v tom smyslu, že když člověk po času uvidí, že celá ta změna pohlaví je blbost, může se vrátit, aniž by měl zničené tělo. Na druhou stranu to ale představuje citelný zásah do soukromí ostatních. Třeba do životů žen, které se ve sprchách potkávají s „ženami se penisem“ nebo které se dokonce stávají obětí znásilnění těmito „ženami s mužským tělem“.Lékaři také poukazují, že mladí lidé váhají se zakládáním vlastních rodin a přivedením na svět potomků kvůli strachu z budoucnosti. Čím tuto tendenci poklesu zájmu o zákonné partnerství a také o přirozenou ženskou sexualitu můžete vysvětlit?K poklesu porodnosti dochází už několik generací, a to ve všech civilizačních okruzích. Nemůžeme se tomu divit. Rodiče dětí jsou ve všech oblastech dramaticky znevýhodněni proti bezdětným. Rozhodnete-li se mít děti, znamená to, že budete mít více problémů, prožívat více stresů, budete více ohrožena pádem do bídy a budete se cítit méně šťastná. Je jasné, že bude zapotřebí přijmout daleko razantnější pronatalitní opatření než dosud. Dokonce i systém podpory rodin, který byl zaveden v Maďarsku, se ukazuje jako nedostatečný. Obávám se, že většina lidí si dosud neuvědomuje hloubku problému a že společnosti nejsou na potřebná razantní opatření připraveny. To není otázka jen západních společností, ale i třeba Ruska a většiny asijských států.Česká republika na tom naštěstí není tak špatně jako třeba některé tradičně katolické státy. Česká porodnost vede jen k velmi mírnému ubývání obyvatel, které je ekonomicky udržitelné.

