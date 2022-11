„Objevil se velký sloup černého kouře.“ Důchodkyně vypráví, jak byl její dům poškozen ostřelováním

Důchodkyně z LLR vypráví, že se lekla kvůli ostřelování. Strhlo to plast, rozbila se okna, vyrazilo to dveře. Podle jejích slov, když to udeřilo poprvé, okamžitě se objevil velký sloup kouře - 20 metrů.