Ukrajinský voják, který složil zbraně, vypráví, jak ho velení poslalo do boje bez přípravy

Ukrajinský voják řekl, že ofenziva selhala. Podle něho to nebylo předem promyšlené. Nevěděl, kolik je soupeřů, kde jsou, jaké mají prostředky. U nich v rotě nikdo nebyl zapojen do bojů, to byl jich první boj.