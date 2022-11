https://cz.sputniknews.com/20221107/v-sedmi-ukrajinskych-oblastech-bylo-zahajeno-planovane-vypinani-elektriny-18844583.html

V sedmi ukrajinských oblastech bylo zahájeno plánované vypínání elektřiny

Společnost Ukrenergo informovala o plánovaném vypínání elektřiny v Kyjevě a sedmi oblastech Ukrajiny kvůli nestabilnímu fungování energetického sítě. 07.11.2022, Sputnik Česká republika

„Energetická síť země nedokáže dodnes obnovit normální činnost. Chceme ještě jedou varovat Ukrajince, že od 06:00 a do konce dne budou platit rozvrhy plánovaného vypínání elektřiny v Kyjevě, Kyjevské, Černigovské, Čerkaské, Žitomirské, Sumské, Charkovské a Poltavské oblasti,” praví se v zprávě Ukrenerga na Telegramu.Jsou rovněž možná mimořádná havarijní vypínání v jednotlivých oblastech, které mohou podniknout regionální energetické společnosti, když deficit energie nude větší než podle rozvrhu.Dále v zprávě stojí, že spojený energetický systém Ukrajiny byl podroben masovým raketovým útokům 10, 11, 17, 22. října a 2. listopadu.Ruská armáda zahájila 10. října útoky přesnými zbraněmi o velkém doletu na objekty vojenské správy, spojů a energetiky Ukrajiny, od Charkova do Lvova a Ivano-Frankovska. Vladimir Putin prohlásil, že je to reakce na teroristický útok na Krymském mostu a další útoky na civilní objekty v Rusku ze strany Kyjeva. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil 1. listopadu, že v zemi bylo poškozeno asi 40% energetické infrastruktury.

