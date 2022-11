https://cz.sputniknews.com/20221107/v-turecku-obvinili-zapad-z-nedosazeni-cile-dohody-o-obilovinach-18844803.html

V Turecku obvinili Západ z nedosažení cíle dohody o obilovinách

V Turecku obvinili Západ z nedosažení cíle dohody o obilovinách

Chamtivost západních zemí nedovoluje dosáhnout cílů dohody o obilovinách, prohlásil 6. listopadu předseda farmářského sdružení turecké strany Vlast, profesor... 07.11.2022, Sputnik Česká republika

2022-11-07T16:30+0100

2022-11-07T16:30+0100

2022-11-07T16:30+0100

svět

turecko

ukrajina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1074/02/10740234_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1692a0be7d484bf9257da1777212a102.jpg

„Je jasné, že obilí nepřichází tam, kam je naplánováno. Informují o tom také četné úřední osoby. Obilí jde do evropských zemí, jež mají víc peněz, a dávají ho tam do skladů. Ale nepřichází do zemí trpících hlady. Takže cíle dohody nebylo dosaženo. Podle údajů Potravinové a zemědělské organizace OSN potřebuje více než 50 zemí Severní Afriky, Západní a Centrální Asie obilí a jeho dopravu přes Černé moře,” cituje ho list Aydinlik.Çakır poznamenal, že zdrojem problému není nedostatek obilovin, ale chamtivost Západu a velkých evropských korporací, které berou všechno sobě a nechávají přebytek na svých skladech.Dohody o potravinách bylo dosaženo v Istanbulu 22. července. Ruský ministr obrany Sergej Šojgu a generální tajemník OSN António Guterres podepsali memorandum o pomoci v dodávkách ruské zemědělské produkce a hnojiv na světové trhy. Současně podepsala ukrajinská delegace dohodu s Tureckem a OSN o vývozu obilovin.29. října učinilo Rusko prohlášení o pozastavení své účasti v dohodě o obilovinách po útoku ukrajinské armády na lodě ruské Černomořské flotily a civilní plavidla v Sevastopolu.Později, 2. listopadu sdělil mluvčí ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov, že Rusko obnovuje účast v černomořské dohodě o obilovinách. Upřesnil, že ruská strana dostala dostatečné záruky, že humanitární koridor bude použit pouze v souladu se stanovenými cíli.Ruský prezident Vladimir Putin řekl 1. listopadu, že pouze 3-5% obilovin vyvážených z Ukrajiny přijde do chudobných zemí. Zdůraznil, že vývoz obilovin z Ukrajiny byl původně zorganizován s cílem uspokojení poptávky nejchudobnějších států. Rusko na to přistoupilo právě v zájmu těchto států, řekl Putin.

turecko

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

turecko, ukrajina