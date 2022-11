https://cz.sputniknews.com/20221108/turecko-zacalo-platit-za-rusky-plyn-castecne-v-rublech-18849090.html

Turecko začalo platit za ruský plyn částečně v rublech

Turecko začalo platit za ruský plyn částečně v rublech

Turecko přešlo k částečnému zaplacení dodávek ruského plynu v rublech, oznámil ministr energetiky této země Fatih Dönmez. 08.11.2022, Sputnik Česká republika

2022-11-08T18:03+0100

2022-11-08T18:03+0100

2022-11-08T18:03+0100

svět

turecko

plyn

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/0c/12506769_0:0:2783:1566_1920x0_80_0_0_f8f1cafda2f03fed772ffab5b9bae8f2.jpg

„Jak víte, bylo dosaženo dohody, částečné zaplacení už začalo. Hodláme zaktivizovat naši práci v tomto směru,“ řekl ministr v interview pro televizní stanici TRT Haber.Podle jeho slov provádějí Ankara a Moskva technické práce týkající se obchodu v národních měnách.Vladimir Putin a Recep Tayyip Erdogan se domluvili v září o tom, že Turecko bude platit 25 procent dodávek plynu v rublech. A 12. října ve svém projevu v průběhu Ruského energetického týdne navrhl Putin přesměrovat tranzit z plynovodů Nord Stream do regionu Černého moře a zařídit v Turecku největší plynový uzel pro dodávky do Evropy. Erdogan ze své strany prohlásil, že už nařídil, aby byla rychle zahájena práce na tomto projektu.Ministr financí Turecka Nureddin Nebati v interview pro list The Financial Times dříve prohlásil, že Ankara žádá Gazprom o slevy, a usiluje rovněž o odklad plateb.

turecko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

turecko, plyn