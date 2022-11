https://cz.sputniknews.com/20221108/zelenskyj-uvedl-podminky-jednani-s-ruskem-18848571.html

Zelenskyj uvedl podmínky jednání s Ruskem

Zelenskyj uvedl podmínky jednání s Ruskem

Na pozadí zpráv zahraničních médií o tom, že Západ pobízí Kyjev k dialogu s Moskvou, vytýčil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podmínky pro zahájení... 08.11.2022, Sputnik Česká republika

2022-11-08T16:01+0100

2022-11-08T16:01+0100

2022-11-08T16:01+0100

svět

volodymyr zelenskyj

ukrajina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/01/14694836_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_16a36db9bca0eaa1060886ccb059d577.jpg

„Obnovení územní celistvosti, respektování Stanov OSN, náhrada všech škod způsobených válkou, potrestání každého válečného zločince a záruky toho, že se to už nebude nikdy opakovat. Jsou to naprosto jasné podmínky,“ uvádí se ve video provolání hlavy ukrajinského státu na jeho Telegramu.Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov včera oznámil, že Moskva je otevřena pro kontakty s Kyjevem, Ukrajina však sama sobě zákonodárně zakázala jakákoli jednání s ruskou stranou.Na Ukrajině platí nyní Zelenského výnos ze 4. října, který schválil rozhodnutí Rady národní bezpečnosti a obrany o tom, že jednání s prezidentem Ruska Vladimirem Putinem není možné.Jak napsaly italské noviny la Repubblica, USA a členské země NATO diskutují o tom, na jakých podmínkách se může obnovit dialog mezi Ukrajinou a Ruskem. List The Washington Post s odvoláním na zdroje obeznámené s průběhem diskusí oznámil, že Bílý dům požádal soukromě ukrajinské vedení, aby ukázalo svou ochotu jednat.Americký deník The Wall Street Journal s odvoláním na zdroje oznámil, že poradce prezidenta USA pro národní bezpečnost Jake Sullivan udržuje v průběhu posledních měsíců důvěrné kontakty s pomocníkem prezidenta Ruska pro mezinárodní záležitosti Jurijem Ušakovem a tajemníkem Rady bezpečnosti RF Nikolajem Patruševem. Podle informace WSJ je cílem jednání zabránit eskalaci konfliktu na Ukrajině včetně hrozby použití jaderných zbraní.Rusko provádí od 24. února speciální vojenskou operaci pro demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny. Vladimir Putin označil za její cíl „ochranu lidí, kteří byli v průběhu osmi let vystaveni ponižování a genocidě ze strany kyjevského režimu“. Před ozbrojenými silami RF stojí úkol osvobodit Donbas a zaručit bezpečnost Ruska.

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

volodymyr zelenskyj, ukrajina