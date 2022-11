https://cz.sputniknews.com/20221109/medialni-platformy-muze-moc-kdykoliv-odzubit-cesi-se-ocitnou-ve-svete-diktatu-varuje-jakl--18852715.html

Mediální platformy může moc kdykoliv odzubit. Češi se ocitnou ve světě diktátu, varuje Jakl

Ladislav Jakl, publicista a analytik Institutu Václava Klause, je jedním ze signatářů otevřeného dopisu ministru Rakušanovi.

Proč se hrozba odlišně smýšlejících občanů řeší vytvořením zákona proti dezinformacím? Jaký je důvod pro zvolení podobné metody ovládání mediálního prostoru?Ladislav Jakl: Důvodem je jednoznačně to, že současná vládní moc si je vědoma, že nereprezentuje jednoznačně převažující část národa a společnosti. Ví, že nehájí zájmy českých lidí. A má důvod se obávat kritiky zdola. Kritiky zejména těch opatření, které se týkají každodenního života našich rodin. A tak se křečovitě snaží hledat záminku a nástroje, jak kritické hlasy umlčet. A má pocit, že tím nástrojem by mohl být právě připravovaný zákon proti názorům, které nebudou vládě vyhovovat.V čem spočívá nebezpečí pravděpodobného schválení zákona současnou vládou?V obrovské libovůli politicky motivovaných byrokratů v možnostech zlehčovat, zesměšňovat, ostrakizovat, společensky sankciovat, umlčovat i kriminalizovat postoje alternativní k současné vládnoucí ideologii.Kam se po schválení zákona přesune opozičně smýšlející část společnosti? Dojde podle Vás k opakování dějin z předlistopadového období?My, pamětníci, si tehdejší časy dobře pamatujeme a nějak se zařídíme. Dnešní třicátníci či čtyřicátníci, informačně zcela závislí na těch komunikačních platformách, které podle chystaných pravidel může moc kdykoli odzubit, ti se asi ocitnou v novém světě. Ve světě diktátu. I když – oni už si pomalu zvykají, nejsou přece slepí.Co sleduje současný politický establishment využitím silného slovníku proti svým názorovým oponentům (hromadně je nálepkuje za „šmejdy“, „fanatiky“ či „dezoláty“)?Co tím sleduje? Zakrývá tím svou naprostou argumentační, intelektuální a myšlenkovou nouzi.V dopisu se uvádí, že existují závažné indicie, že k diskreditaci opozičních názorů je cíleně využíváno i působení nastrčených provokatérů. Mohl byste uvést Vám známé nedávné příklady ze společenské scény?No, takový návod tu rozhodně poskytovat nebudu. Ale my o těchto případech dobře víme a budeme je nadále dokumentovat. Ale – mám-li mluvit za sebe – nehodlám se kvůli tomu každých pár vteřin paranoidně ohlížet přes rameno.

