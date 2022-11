https://cz.sputniknews.com/20221109/prognoza-nbc-republikani-zvitezili-v-boji-o-snemovnu-reprezentantu-18850527.html

Prognóza NBC: republikáni zvítězili v boji o sněmovnu reprezentantů

Prognóza NBC: republikáni zvítězili v boji o sněmovnu reprezentantů

Republikáni berou pod svou kontrolu sněmovnu reprezentantů podle výsledků mezivoleb, předpovídá televizní stanice NBC. 09.11.2022, Sputnik Česká republika

2022-11-09T08:46+0100

2022-11-09T08:46+0100

2022-11-09T08:46+0100

svět

nbc

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/16/18558464_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_f4a6df4f128622af429ceff00b859f56.jpg

Podle zveřejněné prognózy budou mít zástupci Republikánské strany 219 míst, a demokraté – 216.Pro kontrolu nad dolní sněmovnou kongresu musí strana získat nejméně 218 míst ze 435.Mezi těmi, kdo byli znovu zvoleni do sněmovny reprezentantů podle prognózy listu The New York Times, je republikánka Marjorie Taylor Greeneová. Je autorkou rezolucí o impeachmentu nynějšího prezidenta USA Joea Bidena, a je blízká bývalému pánovi Bílého domu Donaldu Trumpovi.Současně, jak oznámila dříve CNN, v americkém senátu budou mít političtí soupeři stejný počet míst – obě strany získávají po 40 křesel. Aby dostala horní sněmovnu pod svou kontrolu, musí opozice získat 51 míst a vládnoucí strana – 50 s ohledem na to, že na její straně hlasuje v případě patové situace viceprezidentka Kamala Harrisová.Podle prognóz předních masmédií se dostává do senátu mj. republikán Rand Paul, který zablokoval dříve návrh zákona o vyčlenění Ukrajině pomoci v částce 40 miliard dolarů a vyslovil se proti rozšiřování NATO na postsovětský prostor.V úterý probíhají v USA mezivolby do kongresu. V sázce je 435 míst ve sněmovně reprezentantů a 35 ze 100 míst v senátu. V současné době mají demokraté většinu v obou sněmovnách. Průzkumy veřejného mínění předpovídají úspěch republikánů, kteří v posledních dvou letech měli v obou sněmovnách menšinu.

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

nbc, usa