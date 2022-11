https://cz.sputniknews.com/20221109/putinuv-mluvci-navstivil-luhansk-18851652.html

Putinův mluvčí navštívil Luhansk

Putinův mluvčí navštívil Luhansk

„Díky Dmitriji Sergejeviči (Peskovovi). Dnes v noci se vrátil z Luhanska, kde uvedl vyučovací program pro představitele masmédií a tiskových služeb Luhanské a Doněcké lidových republik,“ řekl Kirijenko.Jak oznámil koncem května sám Peskov, ruští politici navštěvují Donbas podle individuálních plánů, záleží to na účelnosti a na potřebách. Podobné cesty nesmí být prázdné, zdůraznil.Rusko provádí od 24. února speciální vojenskou operaci pro demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny. Vladimir Putin označil za její cíl „ochranu lidí, kteří byli v průběhu osmi let vystaveni ponižování a genocidě ze strany kyjevského režimu“. Před ozbrojenými silami RF stojí úkol osvobodit Donbas a zaručit bezpečnost Ruska. V Kremlu se konal 30. září ceremoniál podepsání smluv o zapojení do složení Ruska Doněcké a Luhanské lidových republik, Záporožské a Chersonské oblastí na základě výsledků referend, která se tam konala.

