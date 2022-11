Ukrajinský tankista, který byl zajat, je přesvědčen, že je velení podrazilo

Ukrajinský tankista vypráví, že jich poslali do útoku. Říkali, že Rusů by mělo být málo, ale ve skutečnosti to bylo naopak. Podrazili je. Říká, že když tam jeli, měli nefungující tankovou věž a nevěděli, jak ji rozebrat, jak ji dát do pořádku.